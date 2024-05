Čistší marihuana. Nizozemsko experimentuje s regulací jejího prodeje

„Čistší marihuana, to je hlavní. Marihuana, kterou teď kupujeme, neobsahuje žádné pesticidy, žádné těžké kovy. Pro mě to je něco jako první krok na Měsíci,“ popisuje majitel coffee shopu De Baron Rick Brand.

Dekriminalizace prý nepřinesla zásadní problémy

Experiment začal už loni v Bredě a v sousedním Tilburgu, dvou městech na jihu Nizozemska. Během léta se má rozšířit na celkem deset měst. A v tomto rozsahu bude pokračovat následující čtyři roky. Studie má zjistit, jaké dopady bude mít regulovaný obchod na zdraví nebo kriminalitu.

„Je možné mít uzavřený výrobní a dodavatelský řetězec, ve kterém není prostor pro kriminální aktivity? Tady v Bredě se zdá, že to je možné,“ míní starosta města Paul Depla.

Pro drogovou politiku v Nizozemsku to představuje největší krok od 70. let minulého století. Stát se tehdy rozhodl užívání marihuany tolerovat. Nikdy ji ale nepovolil. „Dekriminalizace marihuany je tu s námi čtyřicet let. Nepřineslo to žádné zásadní problémy, takže kroky k legalizaci a regulaci tohoto sektoru jsou logické,“ myslí si historik z Amsterdamské univerzity Arjan Nuijten.