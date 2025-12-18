Na D1 na Vysočině se stala hromadná nehoda, místo je průjezdné jedním pruhem

Provoz na dálnici D1 na Vysočině ve směru na Brno na stém kilometru zastavila ve čtvrtek před 8:30 asi na hodinu a půl hromadná dopravní nehoda devíti osobních aut, nákladního auta a dodávkového auta s přívěsem. Od desáté hodiny je místo průjezdné jedním pruhem. Podle policie na místo zamířily všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS). Mluvčí záchranní služby Kraje Vysočina Petr Janáček sdělil, že se lehce zranilo šest osob.
„Původně se mluvilo o tom, že na místě je havarovaný autobus. To teď policie vyvrátila s tím, že na místě je devět havarovaných osobních aut. Je tam jedno nákladní auto a jedno dodávkové auto s přívěsem,“ sdělila po půl desáté redaktorka ČT Blanka Poulová. „Z prvotního oznámení sice vyplývalo, že by účast na dopravní nehodě mohl mít i autobus, ale to se nakonec nepotvrdilo. Zřejmě zastavil za dopravní nehodou pouze z důvodu, že tuto dopravní nehodu řidič viděl, a proto na bezpečném místě zastavil,“ poznamenala mluvčí policie Dana Čírtková.
Na místě zasahují hasiči z Humpolce a Jihlavy. Na dálnici se kvůli nehodě prodlužují kolony, začínají se tvořit už před Humpolcem. Podle Národního dopravně informačního centra jsou kolony mezi 84. a 91. kilometrem a mezi 92. a 100. kilometrem. „Je potřeba sjíždět na 90. kilometru u Humpolce a potom se vydat po souběžných silnicích,“ řekla po půl desáté redaktorka ČT.
„Prvotní je poskytnout první pomoc zraněným osobám, ale na místě už byly všechny složky IZS, takže poté musí policisté zajistit místo tak, aby tam nedošlo k žádným dalším škodám. A v současné době budou prošetřovat, jak k dopravní nehodě došlo a budeme se snažit co nejdříve obnovit v místě provoz,“ popsala před desátou Čírtková.
Kdy k obnovení dojde, podle ní záleží na míře poškození vozidel. „A na tom, zda bude, a zřejmě bude, potřeba zajistit jejich odtah z místa dopravní nehody. Poté se teprve může rozjet kolona. A protože ta už má minimálně deset kilometrů, tak její rozjezd může být komplikovaný,“ doplnila. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je první technický předpoklad likvidace následků nehody zhruba do 14 hodin či do 14:30. Od 10:00 už je místo průjezdné jedním pruhem.
Na Vysočině platí výstraha
Na Vysočině platí do čtvrtečních 12:00 výstraha před silnou námrazou, místy jsou mlhy. „Jestli při nehodě sehrálo nějakou roli počasí složky integrovaného záchranného systému, ještě zjišťují,“ podotkla redaktorka ČT Veronika Nováková.
Podle Rýdla měla vozovka v době nehody plus dva stupně Celsia. V noci podle něj na místě z důvodu výstrahy dvakrát proběhla údržba. „Pravděpodobně bych hledal příčinu nehody někde u volantu nebo u technické závady,“ dodal.
Hasiči na Vysočině v noci na čtvrtek odklízeli ze silnic kvůli námraze stromy a větve, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od středečních 19:00 zasahovali na dvou desítkách míst, nejčastěji na Žďársku a Jihlavsku.