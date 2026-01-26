Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí

Lékárny v Česku loni vydaly rekordní množství léčebného konopí. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) šlo skoro o polovinu více než v roce předchozím. Jedním z důvodů je i změna vyhlášky, která umožnila jeho předepisování také praktickým lékařům.
Karel Macal trpí neurologickým onemocněním. Léčebné konopí mu pomáhá tlumit bolest a zároveň nahradilo opiáty. „Vytáhlo mě to hrobníkovi z lopaty. Po opiátech, které jsem užíval, se nedalo fungovat ani starat se o děti,“ popsal. Konopí mu předepisuje specialista.
„Využíváme ho u pacientů s diagnózou chronické neutišitelné bolesti. Je to široký pojem, ale pro nás představuje vodítko, abychom mohli pacientům léčebné konopí předepsat,“ vysvětlil vedoucí lékař poradny pro léčbu bolesti v mostecké nemocnici Igor Greguš.
„Lékař mi většinou předepisuje konopí na tři měsíce, vždy po třiceti gramech. To mi vychází ideálně – zhruba gram denně,“ popsal Macal. Konopí inhaluje při bolestech, nejčastěji večer nebo v noci.
Praktičtí lékaři mají novou možnost
Díky vyhlášce ministerstva zdravotnictví, platné od 1. dubna 2025, mohou léčebné konopí předepisovat také praktičtí lékaři, a to v případě, že pacient trpí dlouhodobou, chronickou a neutišitelnou bolestí. Recepty začal vydávat i praktický lékař Cyril Mucha. Pravidelně pro ně chodí dva pacienti. „Někteří pacienti o to mají zájem, je ale potřeba o tom s nimi mluvit. Často mají určitou nedůvěru,“ uvedl Mucha.
Praktičtí lékaři jsou nyní nejpočetnější skupinou odborníků, kteří si zažádali o potřebnou licenci – je jich přes 250. O něco méně je neurologů. Celkem vydává recepty na léčebné konopí více než osm set lékařů. Jejich seznam zveřejňuje SÚKL na svých webových stránkách.
„Předepisování není jednoduché, recepty je nutné psát velmi individuálně,“ upozornil Mucha. Možná i proto využívají například v Ústeckém kraji tuto možnost zatím jen jednotky praktiků. „Lékaři se ptají, volají, ale zatím evidujeme jen několik případů, kdy léčebné konopí předepisují praktičtí lékaři. Většinou zatím nechávají léčbu na odbornících z ambulancí bolesti,“ řekl farmaceut nemocniční lékárny v Mostě Radovan Ernest.
Podle statistik SÚKL vystavili za loňský rok lékaři celkem 54 748 receptů na léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 440 kilogramů. To je zhruba o čtyřicet procent více než v roce předchozím. Konopí užívá měsíčně v průměru kolem čtyř tisíc pacientů.
Léčbu hradí z velké části pojišťovny
Léčebné konopí je v Česku dostupné od roku 2015. Tehdy bylo za celý rok vydáno pouze 836 gramů. Lékaři ho předepisují například ke zmírnění obtíží při onkologické léčbě, u pacientů s HIV, při poranění míchy, roztroušené skleróze nebo u komplikací neurologických onemocnění. Od roku 2020 hradí zdravotní pojišťovny devadesát procent ceny, maximálně třicet gramů měsíčně.
Podle odborníků jsou nejúčinnější konopné extrakty a sušina. Úlevu od bolesti pacienti po inhalaci nebo užití kapek pociťují zpravidla během několika minut.
Od 1. ledna 2026 se zmírnila také pravidla pro pěstování konopí. Legální je pěstování až tří rostlin a držení do sto gramů konopí doma a 25 gramů venku. Pěstování čtyř až pěti rostlin je přestupkem, vyšší počet je trestným činem, stejně jako držení více než dvou set gramů konopí v obydlí.