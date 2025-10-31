Vučić se omluvil studentům za urážky

Srbský prezident Aleksandar Vučić se v pátek večer omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když opakovaně protestovali proti vládě po zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad. Informovala o tom agentura APA. Při neštěstí loni 1. listopadu tam zemřelo šestnáct lidí.
Na sobotu, kdy uplyne rok od tragédie, jsou v Srbsku naplánovány další protesty a vláda v pátek vyhlásila na tento den národní smutek. Zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad část Srbů vnímá jako důsledek korupce veřejných institucí.
Ve svém projevu Vučić řekl, že si přeje, aby sobotní výročí smrti šestnácti lidí proběhlo v klidu a aby poté ti, kteří protestují proti úřadům, přišli k jednacímu stolu. Vučić zároveň uvedl, že chápe hněv lidí, protože ti, kteří jsou zodpovědní za zřícení střechy nádraží v Novém Sadu, dosud nebyli identifikováni, píše deník Vijesti. Rodinám obětí vyjádřil soustrast.
Protestující označil za „teroristy“ a „nacisty“
Srbský prezident se omluvil za vše, co řekl o studentech, demonstrantech a dalších lidech, s nimiž nesouhlasí. Předtím protestující studenty opakovaně označoval za „teroristy“ a také „nacisty“. Vučić rovněž demonstrující opakovaně obvinil z toho, že chtějí zničit srbský stát.
Tragédie z 1. listopadu loňského roku, jejíž příčina se zatím stále vyšetřuje, přivedla do ulic nejprve jen tisícovky lidí, postupně protesty nabyly na síle. Letos v polovině března se v Bělehradě na jedné z nejmohutnějších demonstrací v moderních srbských dějinách sešlo několik stovek tisíc lidí. Organizátoři protestů obviňují Vučičův vládnoucí režim z korupce a nepotismu.
Vučić v reakci mobilizoval své příznivce a objevily se případy, kdy lidé spojovaní s vládnoucí mocí napadali demonstranty. V létě se pak demonstranti opakovaně střetli s bezpečnostními složkami a policisté proti nim používali slzný plyn a zábleskové granáty.
Stále častěji se objevuje volání po vypsání předčasných voleb, mandát prezidenta i parlamentu přitom končí až v roce 2027. Vučić tvrdí, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.