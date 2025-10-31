Vučić se omluvil studentům za urážky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Srbský prezident Aleksandar Vučić se v pátek večer omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když opakovaně protestovali proti vládě po zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad. Informovala o tom agentura APA. Při neštěstí loni 1. listopadu tam zemřelo šestnáct lidí.

Na sobotu, kdy uplyne rok od tragédie, jsou v Srbsku naplánovány další protesty a vláda v pátek vyhlásila na tento den národní smutek. Zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad část Srbů vnímá jako důsledek korupce veřejných institucí.

Ve svém projevu Vučić řekl, že si přeje, aby sobotní výročí smrti šestnácti lidí proběhlo v klidu a aby poté ti, kteří protestují proti úřadům, přišli k jednacímu stolu. Vučić zároveň uvedl, že chápe hněv lidí, protože ti, kteří jsou zodpovědní za zřícení střechy nádraží v Novém Sadu, dosud nebyli identifikováni, píše deník Vijesti. Rodinám obětí vyjádřil soustrast.

Bělehradem prošel tichý pochod, lidé žádali předčasné volby
Protestní shromáždění v Bělehradu

Protestující označil za „teroristy“ a „nacisty“

Srbský prezident se omluvil za vše, co řekl o studentech, demonstrantech a dalších lidech, s nimiž nesouhlasí. Předtím protestující studenty opakovaně označoval za „teroristy“ a také „nacisty“. Vučić rovněž demonstrující opakovaně obvinil z toho, že chtějí zničit srbský stát.

Tragédie z 1. listopadu loňského roku, jejíž příčina se zatím stále vyšetřuje, přivedla do ulic nejprve jen tisícovky lidí, postupně protesty nabyly na síle. Letos v polovině března se v Bělehradě na jedné z nejmohutnějších demonstrací v moderních srbských dějinách sešlo několik stovek tisíc lidí. Organizátoři protestů obviňují Vučičův vládnoucí režim z korupce a nepotismu.

Vučić v reakci mobilizoval své příznivce a objevily se případy, kdy lidé spojovaní s vládnoucí mocí napadali demonstranty. V létě se pak demonstranti opakovaně střetli s bezpečnostními složkami a policisté proti nim používali slzný plyn a zábleskové granáty.

Stále častěji se objevuje volání po vypsání předčasných voleb, mandát prezidenta i parlamentu přitom končí až v roce 2027. Vučić tvrdí, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.

Odpor proti Vučičovi přerostl v násilí, EU tiše přihlíží
Příznivci srbského prezidenta Aleksandara Vučiče házejí světlice na protivládní demonstranty během protestu před kanceláří Srbské pokrokové strany v Bělehradě 14. srpna 2025

Výběr redakce

Vučić se omluvil studentům za urážky

Vučić se omluvil studentům za urážky

před 1 hhodinou
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

před 2 hhodinami
Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

20:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

14:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

před 3 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

před 3 hhodinami
Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

před 3 hhodinami
Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

18:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hlášený dron dočasně přerušil provoz berlínského letiště

Kvůli hlášenému dronu byl v pátek večer dočasně přerušen provoz letiště Berlín-Brandenburg. Podle agentury AFP přerušení trvalo téměř dvě hodiny, podle agentury DPA si incident vyžádal krátké nasazení policie.
Právě teď

Bloger Pratasevič je agentem běloruské tajné služby, tvrdí Lukašenko

Běloruský bloger Raman Pratasevič, který byl v minulosti považován za politického vězně režimu, je už několik let agentem běloruské tajné služby. Prohlásil to podle agentury DPA běloruský vládce Alexandr Lukašenko.
před 36 mminutami

Vučić se omluvil studentům za urážky

Srbský prezident Aleksandar Vučić se v pátek večer omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když opakovaně protestovali proti vládě po zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad. Informovala o tom agentura APA. Při neštěstí loni 1. listopadu tam zemřelo šestnáct lidí.
před 1 hhodinou

Děti na Ukrajině se učí, jak poznat miny

Od začátku ruské invaze více než 360 Ukrajinců zemřelo kvůli minám a nevybuchlé munici – z toho jednadvacet dětí. Zranění utrpělo přes tisíc osob. Nejčastěji ve městech a vesnicích u fronty. Přes práci pyrotechniků je zaminovaných sto třicet kilometrů čtverečních. V zemi proto probíhá intenzivní informační kampaň o hrozícím nebezpečí.
před 1 hhodinou

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Americká federální vláda již měsíc funguje v nouzovém režimu. A zatím bez výhledu na kompromis. Demokraté trvají na tom, že rozpočet schválí jen výměnou za státní dotace do zdravotního pojištění. Takzvaný shutdown vede k výpadkům mezd milionu a půl státních zaměstnanců a od soboty hrozí také pozastavení potravinových dávek pro více než čtyřicet milionů lidí. Řada z nich nemá finanční rezervy a vychází jen díky provizorním opatřením. Dva federální soudci zatím ale v pátek rozhodli, že vláda musí prozatím pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci za použití nouzových prostředků.
20:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová a čínský prezident Si Ťin-pching se v pátek na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji shodli na důležitosti posílení vzájemné spolupráce. Jednalo se o první setkání obou státníků od zvolení Takaičiové do funkce. Čínská diplomacie zaujala před schůzí opatrný postoj kvůli obavám z tvrdého přístupu Takaičiové vůči Pekingu a kvůli její podpoře Tchaj-wanu, na který si Peking činí nárok.
před 7 hhodinami

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského vládce Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska či Komunistickou stranu Číny. Ficovo vyjádření není k dispozici.
před 9 hhodinami

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.
před 9 hhodinami
Načítání...