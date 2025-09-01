Desítky tisíc Srbů si v pondělí večer v ulicích Bělehradu tiše připomněly deset měsíců od nehody v Novém Sadu. Na autobusovém nádraží tehdy spadla střecha, o život přišlo šestnáct lidí. Demonstrující požadovali předčasné volby, které by mohly přinést konec vlády prezidenta Alksandara Vučiče. Šlo o první velký protest v hlavním městě po násilnostech, které provázely několik srpnových demonstrací, podotkla agentura AFP.
Bělehradem prošel tichý pochod, lidé žádali předčasné volby
Lidé v Bělehradu také vyjádřili nesouhlas s vládou Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS), která je v zemi nyní u moci. Protestující zejména z řad studentů se shromáždili okolo 19. hodiny tamního času před starým vlakovým nádražím v Bělehradě. Šestnáct středoškolských studentů prošlo po náměstí Savski Trg s jednou bílou růží v ruce, během piety se četla jména obětí.
Protesty se konaly i v několika dalších městech – včetně Nového Sadu, Kragujevacu či Aleksinca. Podle srbských médií v několika místech zasáhli proti demonstrantům těžkooděnci, několik lidí utrpělo zranění. Podle účastníků demonstrací stojí za loňskou nehodou v Novém Sadu korupce, z tohoto důvodu požadují předčasné volby.
Opoziční skupiny spolu se studenty, kteří shromáždění organizují, obvinily prezidenta Vučiče a jeho spojence z „vazeb na organizovaný zločin, užívání násilí proti politickým rivalům a potlačování svobody médií. Vučić a další srbští představitelé tato nařčení odmítají.
„Korupce je kořenem všech problémů v naší společnosti. Volby mohou být jediným řešením této situace,“ uvedl pro agenturu Reuters 35letý vědec Srđan, který se protestu zúčastnil. „Myslím, že tenhle boj jen tak neskončí.Čekají nás měsíce úsilí, ale já doufám, že nakonec bude úspěšné a budou se konat volby,“ citovala agentura AP jednu z účastnic pochodu, studentku Anabelu Arsenovičovou.
„Nazývají nás teroristy, zrádci a zahraničními žoldáky, naše spolužáky unesla policie. (…) Naši vrstevníci byli spoutáni, zatýkáni způsobem, který nemá obdoby. Během pokojných protestů na ně stříleli ohňostrojem, petardami a slzným plynem,“ zaznělo v projevech v Bělehradu.
Studenti prý nadále hodlají pochodovat kolem ministerstva školství, Studentského kulturního centra, Ústavního soudu a kanceláře Srbské rozhlasové a televizní stanice na náměstí Republiky v centru hlavního města.
Balkánská média upozorňují na to, že někteří ředitelé škol byli údajně před začátkem nového školního roku propuštěni za podporu stávek a blokád organizovaných v loňském roce. V jiných školách ředitelé loajální úřadům údajně potrestali učitele, kteří stávkovali nebo podporovali okupaci škol.
Vyostření demonstrací
Protesty zmítají Srbskem už několik měsíců v řadě. Zprvu poklidný průběh demonstrací se změnil letos 13. srpna, kdy se při střetech mezi protestujícími a srbskými pořádkovými jednotkami zranily desítky lidí včetně policistů.
Podle policejních údajů se za deset měsíců konalo více než 23 tisíc shromáždění nebo blokád – od malých demonstrací po masivní protesty v Bělehradě, na které přišly stovky tisíc lidí, píše agentura AFP.
Vyšetřování loňské nehody v Novém Sadu
Demonstranti vedení studenty, kteří se postavili do čela hnutí, požadují spravedlnost a transparentní vyšetření neštěstí. V současné době byla zahájena dvě vyšetřování, jedno ohledně okolností nehody a druhé ohledně korupční stránky případu. V rámci druhého vyšetřování prokuratura pro organizovaný zločin zadržela v Bělehradě na začátku srpna několik osob, včetně bývalého ministra.
Zadržení jsou podezřelí z napomáhání nelegálnímu zisku ve výši více než 18 milionů eur (440 milionů korun) ve prospěch dvou čínských společností odpovědných za renovaci nádraží.
Srbsko usiluje o členství v Evropské unii, ovšem prezident Vučić udržuje silné vazby s Ruskem a Čínou, připomněla dříve AP. Pondělní pochod k prezidentskému paláci se konal ve chvíli, kdy je Vučić v Číně, aby spolu s ruským vládcem Vladimirem Putinem a dalšími lídry spojeneckých zemí Pekingu zhlédl oslavy 80. výročí konce druhé světové války.