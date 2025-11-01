Desetitisíce Srbů si připomínají tragédii v Novém Sadu


před 54 mminutami

Desetitisíce lidí z celého Srbska si u nádraží v Novém Sadu od rána připomínají šestnáct obětí loňského pádu přístřešku nádražní budovy. První výročí tragédie chtějí odpůrci prezidenta Aleksandara Vučiče využít k protivládním protestům. Vládnoucí režim viní z korupce. Ta podle nich měla vliv na kvalitu stavebních prací při rekonstrukci nádraží. Srbský kabinet první listopad vyhlásil celostátním dnem smutku.

Demonstrace se v Novém Sadu konaly i v pátek večer. V ulicích druhého největšího srbského města se shromáždily tisíce lidí z celé země, aby vyjádřily nespokojenost s vládou prezidenta Aleksandara Vučiče. Farmáři na traktorech, motorkáři a cyklisté vytvořili kolonu solidarity, která procházela městem. Hlavní hnací silou protestního hnutí jsou studenti. Podle ostatních účastníků protestů se mladým lidem podařilo probudit zájem společnosti o veřejné dění. Vučič v předvečer výročí nabádal k dialogu mezi tábory.

Vučić se omluvil studentům za urážky
Aleksandar Vučić

Příčina tragédie z loňského prvního listopadu se stále vyšetřuje, ale přesto událost vyvolala protesty, které trvaly takřka celý uplynulý rok. Sobotní masivní vzpomínková demonstrace má být potvrzením ze sílících opozičních požadavků na zásadní změny v balkánské zemi. Protestní hnutí požaduje mimo jiné předčasné volby a demokratické reformy. Mandát prezidenta i parlamentu přitom končí v roce 2027.

Prezident Vučić pohrozil hromadným zatýkáním, pokud se v sobotu demonstranti uchýlí k násilí. Většina protestů přitom byla dosud pokojná a občasné incidenty způsobili spíše Vučičovi příznivci.

Vučič, který v minulosti demonstranty neváhal označit za teroristy – aby je poté vyzval k dialogu – opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které. V pátek se prezident omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když o nich mimo jiné opakovaně hovořil také jako o nacistech, kteří chtějí zničit srbský stát.

Tragédie v Novém Sadu před půlrokem zažehla srbské protesty
Protivládní protest v Srbsku (16. dubna 2025)

