„Řezník z Damašku" žije rok po svržení v ruském luxusu a hraje hry


Svržený syrský diktátor Bašár Asad před rokem uprchl s rodinou do Ruska. Za „humanitární“ azyl prý musel uzavřít dohodu o mlčenlivosti. Podle zdrojů listu Die Zeit pobývá v luxusním mrakodrapu v Moskvě, kde hraje on-line hry. Vládce, jemuž se přezdívá „Řezník z Damašku“, za války nechal bombardovat civilní obyvatelstvo a mučit své odpůrce. Přes sto tisíc lidí za jeho vlády zmizelo.

I když šlo v Sýrii do tuhého a islamisté rychle postupovali zemí, Asadova rodina neplánovala svou vlast opustit, tvrdí na únorovém videu natočeném v centru Moskvy diktátorův syn Háfiz. Když se režim hroutil, Háfiz, jeho matka Asma i sestra Zein byli v ruské metropoli, kde studoval a kde se Asadova manželka zotavovala z transplantace kmenových buněk.

Když se ale situace v Sýrii dál zhoršovala, rozhodl se Háfiz začátkem loňského prosince vrátit domů. V noci 8. prosince pak dorazil ruský vyslanec, který trval na tom, aby vládce odletěl na ruské vojenské letiště Hmímím a několik dní tam počkal. Když přistáli na základně, uvědomili si, že už není cesty zpět, uvedl Háfiz. Kreml poté nařídil, aby byli vojenským letadlem dopraveni do Ruské federace, kde dostali „humanitární“ azyl.

Z šetření agentury Reuters nicméně vyplývá, že pro syrského diktátora nebyl útěk zase tak nečekaný, jelikož o dva dny dříve nechal přepravit do Dubaje nejméně půl milionu dolarů v hotovosti spolu s cennostmi, tajnými dokumenty, notebooky a pevnými disky, podotýká Die Zeit.

Bašár Asad byl v Sýrii u moci skoro čtvrtstoletí, z toho čtrnáct let ve válce
Syrský vládce Bašár Asad na jednom z billboardů v Damašku

Život v luxusním mrakodrapu

Muž, který nařídil masakry vlastního lidu a jemuž se přezdívá „Řezník z Damašku“, nyní žije s rodinou v luxusním třísetmetrovém mrakodrapu v moderní čtvrti Moskva-City, kde vlastní dvacet bytů ve třech podlažích, řekl německému listu Syřan z vlivné rodiny, který měl dříve blízko k Asadům, později ale ze země uprchl.

Byty v budově mají k dispozici obří vyhřívanou vanu, mramorovou koupelnu, krémově zbarvené skříně se zlatým lemováním, křišťálové lustry a široké pohovky připomínající paláce Blízkého východu, zjistili novináři Die Zeit, kteří mrakodrap navštívili, od místní realitní makléřky.

Moderní čtvrť Moskva-City
Asadova manželka, jež se před lety vyléčila z rakoviny prsu, trpí leukémií a podle zdroje magazínu zůstává „ve vážném stavu“. Asadův mladší bratr Maher údajně pobývá v hotelu Four Seasons, kde tráví čas popíjením a kouřením vodní dýmky.

Sám Asad, střežený ruskou bezpečnostní službou FSB, se může volně pohybovat po Moskvě a občas navštěvuje nedaleké obchodní centrum, napsal Die Zeit. Diktátor podle zdroje listu prý tráví hodiny hraním on-line videoher a často také pobývá ve své venkovské vile za ruskou metropolí.

Po útěku z vlasti se Asad zcela vytratil z veřejného života. Letos v říjnu psali váleční blogeři už podruhé o tom, že byl v Moskvě otráven, ale zůstává ve „stabilizovaném stavu“. Ruská státní média to nekomentovala a šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov zvěsti o otravách popřel.

Ruský vládce Vladimir Putin se syrským diktátorem Bašárem Asadem na snímku z roku 2018
Pod kontrolou Kremlu

Podle německého listu Asad zůstává pod kontrolou Kremlu a musel uzavřít dohodu o mlčenlivosti, jež se vztahuje na celou jeho rodinu, aby nevyšly najevo citlivé informace týkající se ruské role v syrském konfliktu. Šéf Kremlu Vladimir Putin zasahoval roky do tamní občanské války a snažil se udržet svého spojence u moci kvůli strategickým zájmům v této blízkovýchodní zemi, kde Moskva dál provozuje své základny.

Nový režim v Damašku vydal na Asada zatykač na základě obvinění z úmyslných vražd, mučení a podněcování k občanské válce. V zatykači je podle britského listu Daily Mail uveden jeho přesný popis: „1,89 metru vysoký, oválný obličej, výrazné čelo, dlouhý nos. Barva očí: modrá. Barva vlasů: hnědá.“

Podle informací médií měl dočasný syrský prezident Ahmad Šará při nedávné návštěvě Moskvy požádat Putina o Asadovo vydání, není ale jasné, co ze schůzky vzešlo. Šará při té příležitosti slíbil Kremlu, že dosavadní syrsko-ruské dohody zůstanou v platnosti.

Dohody platí, slíbil Šará Putinovi. Údajně chce vydání Asada
Ruský vládce Vladimir Putin a prozatímní syrský prezident Ahmad Šará

Podle syrského zdroje Die Zeit si členové rodiny svrženého vládce v Moskvě „užívají peněz, které ukradli, a syrský lid pro ně absolutně nic neznamená“.

V Rusku v současnosti pobývá asi dvanáct set syrských důstojníků, z nichž mnozí, stejně jako Asadova rodina, patřili k menšině alavitů. Po změně režimu se obávali msty a soudních procesů. Nemajetní důstojníci skončili na Sibiři, bohatí zamířili stejně jako sesazený diktátor do ruské metropole, napsal německý list.

Věznice jako nástroj státního teroru

Poté, co v Sýrii převzali moc islamisté, začaly vyplouvat na povrch nové důkazy ohledně zvěrstev páchaných Asadovým režimem. Od Dará přes Damašek až po Homs se našly masové hroby. Svědectví, nově objevené dokumenty a archivy poukazují na mimořádně kruté postupy minulé vlády, píše web The Syrian Observer.

Významným aspektem Asadovy diktatury bylo mučení. Už válka jako taková vypukla v březnu 2011 poté, co režim zatkl a mučil teenagery za malování revolučních graffiti. Lidskoprávní organizace pak ve svých zprávách zmiňují řadu případů mučení či nelidské podmínky v mnoha syrských věznicích, které režim využíval jako nástroj státního teroru.

V roce 2014 zveřejnil syrský informátor známý jako „Caesar“ 54 tisíc snímků, aby světu odhalil průmyslový rozsah porušování lidských práv v Asadových vazebních zařízeních – včetně mučení, hladovění a vražd.

První model Asadovy slavné věznice. „Je to architektonický mučicí nástroj,“ říká expert
Věznice Sajdnájá

Ženy a děti jako páka

Režim používal jako válečnou zbraň rovněž sexuální násilí. Mladá Syřanka Asma, která se snažila v roce 2016 doručit pomoc obléhanému předměstí Damašku, vypověděla, že byla během osmnácti dnů třináctkrát znásilněna. Nejprve jedním důstojníkem, poté vojáky. Její utrpení ve věznici č. 235 ovládané Asadovou vojenskou rozvědkou občas zahrnovalo i sexuální penetraci s použitím předmětů, napsal server France24.

Podle bývalých vězňů a skupin monitorujících válku navíc Asadův režim používal rodiny svých domnělých nepřátel jako páku. Ženy byly zadržovány bez obvinění a soudu, aby je mohl použít proti jejich manželům, a děti proti jejich uvězněným matkám, přičemž psychicky i fyzicky strádaly a byly mučeny, zjistil deník The New York Times.

Jednou z nejbrutálnějších věznic byl podzemní komplex Sajdnájá, který leží zhruba třicet kilometrů od Damašku. V Sajdnáji desítky tisíc lidí čekalo mučení, sexuální násilí a hromadné zabíjení. Příbuzní mnoha vězňů často celé roky nevěděli, zda jsou jejich blízcí naživu, nebo už po smrti.

Rebelové odkrývají „syrská jatka“, kde mizely a umíraly tisíce lidí
Satelitní snímek komplexu Sajdnájá z roku 2017

Pod Homsem pak bylo objeveno pět metrů hluboké tajné zařízení, kde byli zadržováni civilisté ve tmě a jejich křik tlumil beton, upozornil Syrian Observer. Stanice BBC poznamenala, že síť věznic, v nichž mizeli ti, kdo dali najevo nějakou formu odporu, patří mezi „nejtemnější součásti dědictví Asadova represivního režimu“.

Mnoho Syřanů nyní požaduje, aby byli před soud postaveni lidé, kteří zneužívali moc a dopouštěli se zločinů za minulé vlády. Ačkoli se některé rodiny po pádu režimu znovu setkaly se svými blízkými a z věznic byly osvobozeny tisíce lidí, osud mnoha dalších zůstává neznámý.

Alávité měli auta zdarma, tajní donášeli na lidi, vzpomíná Češka na Asadovu Sýrii
Kampaň před syrskými prezidentskými volbami v roce 2000

Ohromné množství nezvěstných

Podle Mezinárodní komise pro pohřešované osoby se celkový počet nezvěstných v Sýrii odhaduje až na 200 tisíc, z toho kolem 100 tisíc zmizelo během občanské války. Mezi pohřešovanými jsou lidé, kteří byli uneseni, zabiti či nuceně vysídleni.

V květnu syrské místní úřady oznámily vznik Komise pro spravedlnost a pohřešované osoby, která bude vyšetřovat zločiny předchozího režimu. Vláda je však rozsahem tohoto úkolu zahlcena, navíc ve zdevastované zemi disponuje omezenými zdroji, upozornil web The New Arab. Většina rodin tak nejspíš bude muset čekat roky, než se dozví, co se stalo s jejich blízkými.

Syřané začínají otevřeně mluvit o zločinech Asadova režimu
Po svržení Bašára Asada se do Aleppa vrací každodenní život

Chemické útoky, barelové bomby a hlad

Generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 prohlásil, že zločiny v Sýrii páchané za Asadovy vlády jsou nejhorší, jakých byl svět v tomto století svědkem. „Rozsah zvěrstev je šokující. Jejich pachatelé musí být pohnáni k odpovědnosti, pokud má být v Sýrii udržitelný mír,“ uvedl tehdy Guterres.

OSN nicméně už během občanské války upozornila, že kromě vládních sil stojí za zločiny i povstalci. Brutální vraždy páchali opakovaně kupříkladu džihádisté z Islámského státu či fronty an-Nusrá.

Syrské vojenské síly a jejich spojenci v čele s Ruskem během konfliktu obléhali města ovládaná rebely, jako bylo Aleppo, kde připravili obyvatele o jídlo, vodu a léky. Navíc bombardovali nemocnice i konvoje s humanitární pomocí, čímž přispěli k hladomoru a šíření nemocí.

Asadova armáda dobyla stěžejní část Aleppa, z města prchají tisíce lidí
Rozbombardované Aleppo

V roce 2013 zaútočila Asadova armáda nervovým plynem na předměstí Damašku, kde zemřely stovky lidí. Podle expertů zabil Syřany sarin. Damašek poté pod mezinárodním tlakem souhlasil s plánem na zničení zásob chemických zbraní. Od té doby byl ale režim spojován s útoky pomocí chlóru, který se snadněji vyrábí z průmyslových zdrojů. Používání chlóru jako zbraně zakazuje Úmluva o chemických zbraních, kterou Sýrie ratifikovala v roce 2013.

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v lednu 2023 oznámila, že vyšetřovatelé po téměř dvouletém zkoumání došli k závěru, že nejméně jeden syrský vojenský vrtulník v dubnu 2018 shodil na civilisty obydlenou oblast ve městě Dúmá dva zásobníky s plynným chlórem. Při útoku zahynulo 43 lidí. Asad obvinění odmítl.

Syrská síť pro lidská práva uvedla, že helikoptéry syrského režimu jen v roce 2016 svrhly téměř 13 tisíc barelových bomb a zabily stovky civilistů včetně dětí. Úmyslné cílení na civilisty a nevybíravé bombové útoky jsou přitom podle mezinárodního práva považovány za válečný zločin.

Barelové bomby, útoky na školy. V Aleppu probíhá holocaust, říká místní Syřan
Zničené povstalecké Aleppo

Návrat do hry

Západ v čele s USA uvalil na Asadovu Sýrii tvrdé sankce. V posledních několika letech před úspěšnou bleskovou ofenzivou islamistů v prosinci 2024 se ale režimu navzdory brutálním praktikám dařilo vymanit z mezinárodní izolace, byť nikoli na Západě.

Kromě tradičních vazeb na Rusko a Írán se diktátor snažil sbližovat s Čínou nebo Tureckem. Úspěšné bylo i jeho úsilí o obnovu diplomatických vztahů s arabskými zeměmi, které ho od začátku války izolovaly. Liga arabských států v roce 2023 obnovila Damašku členství.

Asad je zpět. Arabský svět upozaďuje zvěrstva v Sýrii, aby se zbavil uprchlíků a zkrotil ambice Íránu
Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán a syrský vládce Bašár Asad v květnu 2023

včera
včera
před 9 hodinami
před 10 hodinami
před 10 hodinami
včera
včera
před 13 hodinami

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
před 27 minutami

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

Venezuelský autoritář Nicolás Maduro potvrdil, že si zhruba před dvěma týdny telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovor označil za zdvořilý a srdečný, nastínil také možný začátek diplomatických jednání. Spojené státy v posledních týdnech stupňují na Venezuelu tlak, neboť tvrdí, že Caracas podporuje obchodování s drogami. Do oblasti vyslaly bojové lodě a letadla.
před 4 hodinami

Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner prý měli ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové velmi stojí o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině, dodal Trump. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.
před 7 hodinami

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu Matthewovi Perrymu. Herec zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou. Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Lékař je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných, informují tiskové agentury.
před 7 hodinami

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský přepravce ropy Transpetrol nicméně neeviduje žádné výpadky dodávek. Ty do Maďarska jsou zajištěny, uvedl následně dle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán.
včera

Zákaz sociálních sítí pro děti v Austrálii se blíží. Experti ho vítají, zní i kritika

Už od 10. prosince nebudou mít v Austrálii děti a teenageři mladší šestnácti let přístup na sociální sítě. Většina odborníků rozhodnutí vítá, podle nich totiž algoritmy brzy nedostupných platforem v mladých cíleně vyvolávají závislost. Tamní vláda chce zákazem zlepšit mentální zdraví dětí a bojovat proti šikaně či šíření dezinformací. Ozývají se ale i kritické hlasy. Pro mnohé marginalizované skupiny jsou totiž sociální sítě jedním z mála bezpečných míst, kde mohou komunikovat s blízkými.
před 8 hodinami

Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. Informovala o tom ruská agentura TASS s odvoláním na okupační úřady v takzvané Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny. Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až patnáct let za mřížemi. České ministerstvo zahraničí proti postupu Ruska v tomto případu zásadně protestuje.
včera
