Dočasný syrský prezident Ahmad Šará je poprvé od pádu režimu Bašára Asada podporovaného Ruskem na návštěvě Moskvy. Šará před schůzkou s ruským vládcem Vladimirem Putinem uvedl, že Damašek respektuje všechny dohody uzavřené s Ruskem v minulosti. Podle zdroje AFP chce šéfa Kremlu požádat o vydání Asada.
Dohody platí, slíbil Šará Putinovi. Údajně chce vydání Asada
Putin uvedl, že Moskva je připravena na silnější vazby s Damaškem. Syrskému prezidentovi poblahopřál k uspořádání nedávných parlamentních voleb. Kritici zmíněný volební proces považují za nedemokratický, neboť se nejednalo o přímé hlasování a neúčastnili se ho zástupci dvou regionů, nad nimiž nemá vláda v Damašku kontrolu.
Rusko podporovalo Asadův režim, který loni v prosinci svrhli islamisté v čele se Šarou. Tvrdě zasahovalo proti opozici a podílelo se na vzdušných úderech, jež měly za následek řadu civilních obětí. V zemi během občanské války působily tisíce ruských vojáků.
Šéf Kremlu nyní řekl Šarovi, že jeho země se vždy řídila zájmy syrského lidu. Se syrským lídrem chce řešit osud ruských vojenských základen v Sýrii – leteckou základnu Hmímím a námořní základnu v Tartúsu.
„S Ruskem nás spojují bilaterální vztahy a společné zájmy a my respektujeme všechny dohody, které jsme s ním uzavřeli. Pracujeme na nové definici povahy vztahů s Ruskem,“ řekl Putinovi Šará, který hovořil arabsky.
„Humanitární“ základny
Podle Reuters je Rusko přítomno také na letišti v Kámišlí na severovýchodě země. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov už v pondělí uvedl, že Damašek má zájem na zachování ruských vojenských základen na svém území. Podle něj by kromě vojenských účelů mohly sloužit jako centra pro přepravu humanitární pomoci do Afriky.
Syrská agentura SANA informovala, že Šará bude jednat s Putinem o bilaterálních vztazích a regionálním i mezinárodním vývoji. Hodlají také diskutovat o ekonomických otázkách souvisejících s investicemi.
Syrský úředník sdělil anonymně agentuře AFP, že syrský lídr „požádá ruského vládce o vydání všech osob, které spáchaly válečné zločiny a nacházejí se v Rusku, zejména Bašára Asada“. Moskva poskytla Asadovi azyl, ale zároveň se snaží budovat vztahy s novou syrskou vládou.
Lavrov v pondělí podle AP řekl novinářům, že Moskva udělila Asadovi azyl z humanitárních důvodů. „On a jeho rodina čelili fyzickému vyhlazení,“ řekl a odmítl nedávné spekulace, že by byl svržený syrský vládce léčen s otravou. Asad v současné době žije diskrétně v ruské metropoli, uvedla Reuters s odvoláním na ruská média.
Damašek chce mírové vztahy s Moskvou
Nové islamistické vedení země zaujalo pragmatický postoj a usiluje o mírové vztahy s Ruskem navzdory jeho dřívějšímu spojenectví s Asadem, poznamenal server France 24.
Už v lednu podnikl náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov spolu s celou delegací první cestu ruských představitelů do Sýrie po změně režimu. V červenci se stal syrský ministr zahraničí Asaad Šíbání prvním vysoce postaveným syrským představitelem nové administrativy, který navštívil Rusko.