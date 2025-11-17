USA označí Kartel sluncí za teroristickou organizaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy americké označí venezuelský Kartel sluncí (Cartel de los Soles) údajně vedený venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem a dalšími představiteli jeho vlády za zahraniční teroristickou organizaci, oznámilo to v noci na pondělí americké ministerstvo zahraničí. To zřejmě umožní USA dále zvýšit tlak na venezuelskou vládu. Krok americké diplomacie vstoupí v platnost v pondělí 24. listopadu. S Madurem by prý prezident USA Donald Trumpa ale mohl také jednat.

„Kartel sluncí, který má své sídlo ve Venezuele, je vedený Nicolásem Madurem a dalšími vysoce postavenými osobami Madurova nelegitimního režimu,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Podle Spojených států „Maduro ani jeho kumpáni nepředstavují legitimní venezuelskou vládu“.

Prohlášení Kartelu sluncí za teroristickou organizaci umožní americké vládě zvýšit tlak na Caracas. Prohlášení totiž doprovází řada dalších omezení. Spojené státy navíc odůvodňují své údery na plavidla, která údajně slouží k pašování drog, tím, že drogové kartely se dopouští teroristických aktivit. Na kartel již zavedlo sankce americké ministerstvo financí.

Pentagon již dříve potvrdil, že do začátku minulého týdne armáda provedla dvacet útoků, při nichž zahynulo celkem 79 lidí. Postup USA vyvolává mezinárodní kritiku. OSN vyzvala americkou vládu ke zdrženlivosti.

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí
Venezuelští mariňáci na cvičení v Kaliningradu v roce 2019

Údery amerických lodí v Karibském moři

Podle stanice BBC Spojené státy zatím nezveřejnily žádné důkazy, které by prokazovaly zapojení Madura do organizace pašování drog do Spojených států. Označení Madura za vůdce teroristické organizace lze podle BBC vnímat jako možnost, jak by Spojené státy mohly zdůvodnit údery na venezuelského prezidenta. Maduro tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout.

Spojené státy výrazně posilují svou vojenskou přítomnost v oblasti. Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford.

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil minulý týden zahájení vojenské operace Jižní oštěp (Southern Spear). Konkrétní akce ani místo této operace ale nesdělil.

Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford

Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí zároveň řekl, že by mohl jednat s Madurem, který podle jeho slov o jednání stojí. „Venezuela by chtěla jednat,“ řekl podle agentury AP Trump novinářům. Dodal, že okolnosti možných rozhovorů nezná, ale že je připraven hovořit s kýmkoli.

Někteří analytici v minulosti pochybovali, zda Kartel sluncí skutečně existuje. Podle nich se jedná spíše o prolínání mezi organizovaným zločinem a představiteli současné venezuelské autoritářské moci. Existenci kartelu zpochybnil i kolumbijský prezident Gustavo Petro.

Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny. Maduro tvrzení Washingtonu o svém zapojení do drogových zločinů odmítá.

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie
Kolumbijský prezident Gustavo Petro

