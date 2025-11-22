Americký úřad vydal varování ohledně letů nad Venezuelou kvůli vojenské aktivitě

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v pátek vydal varování ohledně letů nad Venezuelou. V dokumentu, na který poukázala agentura Reuters, informuje o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí. Vojenskou přítomnost v oblasti navyšují Spojené státy, na což venezuelská vláda v uplynulých týdnech reagovala svoláním různých vojenských cvičení.
FAA vyzývá provozovatele leteckých spojů, aby se chovali opatrně kvůli „zhoršující se bezpečnostní situaci a zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí“. Riziku mohou být vystavena letadla letící v jakékoli výšce, dodal úřad. FAA tvrdí, že od září zaznamenává v regionu rostoucí počet případů rušení satelitních navigačních systémů, což přičítá venezuelským vojenským aktivitám.
FAA tvrdí, že Venezuela neprojevila zatím záměr útočit na civilní letadla, má však vojenské vybavení, které by jí to umožnilo.
Spojené státy od září vyslaly do Karibiku dodatečné bojové lodě a letadla a v listopadu do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa – americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí již v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo. Americký prezident Donald Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.
Venezuelská vláda autoritářského vládce Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení.