Lidé po celém světě reagují na sobotní útok Spojených států na Venezuelu a zajetí tamního vládce Nicoláse Madura a jeho manželky. Venezuelští emigranti v řadě zemí Latinské Ameriky, ve Španělsku či v americkém Miami pád autoritářského vůdce v ulicích oslavují. Naopak v Caracasu vyšly do ulic stovky příznivců Madurova režimu. Proti americké vojenské operaci, nařízené šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, demonstranti vyšli i v dalších latinskoamerických a evropských městech.
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech
13:36před 1 hhodinou
OBRAZEM: Oslavy i protesty kvůli pádu Madura
Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech
Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu
Šéf Bílého domu Donald Trump označil americkou operaci, při níž byl zadržen venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová, za „jednu z nejmocnějších ukázek americké vojenské síly“. Zároveň uvedl, že USA se budou podílet na rozhodování o tom, kdo bude jihoamerickou zemi vést, a zapojí se i do tamního ropného průmyslu. Maduro a jeho manželka jsou přepravováni do New Yorku, kde jsou oba obžalováni mimo jiné z podílu na pašování drog do USA.
Svět apeluje na zdrženlivost a právo, znějí slova znepokojení
Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírový a demokratický přerod v zemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová volá po zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva. Generální tajemník OSN António Guterres je zásahem USA ve Venezuele znepokojen. Kolumbie vysílá vojáky a policisty na hranici s Venezuelou. Brazílie mluví o nebezpečném precedentu, Argentina o „postupující svobodě“.
Desetitisíce domácností v Berlíně mohou být do čtvrtka bez proudu
Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes dva tisíce podniků. Agentuře DPA to sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová
Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prohlášení její vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Ten na síti X označil současný stav za „rozhodující hodiny“. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na instrukce opozice.
Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu
Americké údery ve Venezuele ochromily tamní armádu, míní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Podle něj byla operace velmi úspěšná, Caracas bude muset hledat jiné řešení situace než vojenský odpor, dodal. Spojené státy také zadržely prezidenta Nicoláse Madura, bude přepraven do New Yorku, kde je obžalován.
USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že USA provedly údery ve Venezuele. Tamní vůdce Nicolás Maduro byl podle něj s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Venezuela zadržení Madura dosud neoznámila. Sérii hlášených výbuchů v několika venezuelských státech včetně metropole Caracasu označila tamní vláda za americký útok proti vojenským a civilním cílům a informovala o tom, že Maduro vyhlásil výjimečný stav.
