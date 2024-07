Nová scéna projde rekonstrukcí, „televizní obrazovky“ zůstanou

ČT24,

ČTK

, jab

před 50 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Nová scéna Národního divadla

V polovině příštího roku začne rekonstrukce Nové scény, architektonicky nejprobíranější budovy Národního divadla. Návrh zachovává vnější vzhled brutalistní památky obložené čtyřmi tisíci skleněnými tvarovkami. Hotovo by mělo být v roce 2028. Soubor multimediální Laterny magiky, která především Novou scénu využívá, plánuje po dobu oprav hrát zejména v zahraničí. Rekonstruovat se bude také přilehlá budova Themos.

Rekonstrukce spolkne 2,3 miliardy korun. Zřejmě největší změna čeká hlavní sál Nové scény, který trápí zastaralé divadelní technologie a špatná akustika. „Rekonstrukce tady vybuduje úplně nový sál s teleskopickým hledištěm, které se bude moci proměňovat až do pěti set diváků,“ popsal ředitel Národního divadla (ND) Jan Burian. „Potřebuje kompletně rekonstruovat jak divadelní technologie, tak celá infrastruktura. Kdo sem chodí, ví, že tady už nefunguje ani klimatizace, ani větrání,“ podotkl. Dodal, že díky technologiím bude mnohem snazší divadlo přestavovat podle různých potřeb souborů a inscenací. V plánech je výměna vzduchotechniky, nové energetické hospodářství nebo umístění fotovoltaických panelů na střechu provozní budovy B, takzvaného Themosu. „Máme spoustu plánů, které se pojí k tomu, co dneska divadla sledují, to znamená péče o životní prostředí, a v kterémžto procesu jde Národní divadlo příkladem nejenom v Čechách, ale i v Evropě,“ upozorňuje Burian.

Nová scéna Národního divadla

Jak sladit památku s technologiemi Architektonický záměr přestavby Nové scény nemění podle vedení ND vnější vzhled budovy. Zachovává také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Nicméně rekonstrukce bude obnášet restaurování památkově chráněných prvků. „Všechno se to bude čistit, bude nové zasklení, všechny obrazovky z Nové scény se budou sundávat a upravovat tak, aby vypadaly jako nové. Byl to velký souboj ve spolupráci s památkáři, abychom udělali nové divadlo, které opravdu bude funkční, a ne to, co je tady teď, kdy musíme všechno hrát i zpívat s mikroporty. A zároveň abychom rozhodně uchovali to, co je tady architektonicky cenné,“ podotkl Burian. Národní divadlo při přípravě rekonstrukce počítalo s tím, že budova může být prohlášena za kulturní památku, což se v roce 2021 stalo. Návrh ležel na ministerstvu několik let, nicméně celý divadelní komplex se nachází v Městské památkové rezervaci, a je tedy i tak památkově chráněn.

Ředitel ND Jan Burian o rekonstrukci Nové scény (zdroj: ČT24)

Rekonstrukce čeká i Themos Nově divadlo zpřístupní část budov veřejnosti a umožní větší využití piazzetty. Rekonstruovat se bude také přilehlá budova Themos, o kterou Národní divadlo přišlo v devadesátých letech a kterou zpět vydražilo v roce 2016. „První dvě patra bude prodejní galerie s gastroprovozem, s divadelním klubem a bude to celé otevřené do náměstí Václava Havla,“ plánuje Burian. Tímto způsobem chtějí autoři návrhu oživit prostor kolem Národního divadla. V dalších dvou patrech vznikne nová zkušebna ve velikosti jeviště ND, kterou bude možné využít i jako komorní scénu pro zhruba stovku diváků. Prostor se najde i pro zkušebnu baletu a edukační centrum.

Připravuje se soutěž na dodavatele Rekonstrukce začne v červnu 2025 a potrvá dva roky, takže by se do budovy měly soubory vrátit na sezonu 2027/28. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) navíc prodloužil řediteli divadla Burianovi mandát do konce července 2028 tak, aby se rekonstrukce Nové scény dokončila pod jeho vedením. V čele ND stojí Burian už více než dekádu. Otevřené výběrové řízení na jeho případného nástupce vyhlásí ministerstvo letos v září, vyhlášení výsledků bude následovat v lednu příštího roku. „Spojuje v sobě hluboký vhled do divadelní problematiky a dobré manažerské schopnosti,“ ocenil Baxa na Burianově působení a zároveň naznačil, co čeká i od uchazečů o ředitelskou funkci. Připomněl také, že Burian už má zkušenosti i s rozsáhlou rekonstrukcí další velké scény ND, a to Státní opery. Burian uvedl, že je rád, že po složité přípravě se blíží začátek rekonstrukce. „V této chvíli probíhá připomínkové řízení mezi Národním divadlem a ministerstvem kultury o zadávacích podmínkách pro soutěž na generálního dodavatele stavebních prací. Předpokládáme, že soutěž vyhlásíme koncem letošního srpna,“ upřesnil. V dubnu 2025 by divadlo chtělo s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, aby v červnu mohly začít stavební práce.