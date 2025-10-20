Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové


před 34 mminutami
2 minuty
Tomáš Ondřej Pilař o opeře
Zdroj: ČT24

Operní soubor Jihočeského divadla uvádí na komorní scéně Deník Anne Frankové. Pěvci i diváci se v nastudování operního monodramatu Grigorije Samujloviče Frida ocitnou v domě, kde se dívka se svou rodinou během druhé světové války ukrývala.

„Během zhruba hodiny prožijí diváci dva roky jejího velmi dramatického ukrývání v průběhu druhé světové války. Je to dílo neskutečně sugestivní a jeho zajímavostí je, že se jedná o operní monodrama. To znamená herecký a pěvecký výkon jedné pěvkyně, jedenácti hudebníků a dirigenta,“ řekl šéf opery a zároveň režisér nastudování Tomáš Ondřej Pilař. V roli Anne alternují Lada Bošková a Marie Šimůnková.

Z opery Deník Anne Frankové (Jihočeské divadlo)
Zdroj: Jihočeské divadlo/Hynek Glos

Scénografie je vystavěná na čtyřiceti metrech čtverečních, tedy na stejně velkém prostoru, v němž se rodina Anne Frankové skrývala. Co nejvěrněji se tvůrci pokusili napodobit i dobové vybavení stísněného bydlení. „Součástí je i model domu, který stále v Amsterdamu stojí, a je zde zachycen i ten malý trakt, ve kterém Frankovi bydleli. Celou dobu, co tam byli, měli zatemněno, protože se nechtěli prozradit, proto i celá scénografie je stylizovaná do nejtmavších barev,“ doplnil Pilař.

Také diváci sedí na různých židlích a bednách. „Jsou doslova součástí příběhu,“ uzavřel Pilař. Pro Anne Frankovou příběh neskončil dobře – zemřela v roce 1945 v německém koncentračním táboře Bergen-Belsen. Deník, který si začala psát v úkrytu jako třináctiletá, je svědectvím o hrůzách druhé světová války, ale zároveň obsahuje vzpomínky, úvahy, nenaplněné touhy i každodenní zážitky dospívající dívky. První vydání zajistil po válce její otec, jediný přeživší člen rodiny.

Annu Frankovou možná zradil židovský notář, tvrdí tým vyšetřovatelů
Deník Anny Frankové

