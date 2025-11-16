V Polsku se střetávají prezident a premiér

Polský prezident Karol Nawrocki se od svého nástupu do funkce opakovaně dostal do střetu s tamní vládou. V týdnu se navíc osobně zúčastnil kontroverzního pochodu nacionalistů. Nawrockého ambice podle experta míří k vytvoření velké pravicové strany.
Nawrocki se při oslavách výročí 107 let Polska zapojil do Pochodu nezávislosti. Řada účastníků každoroční akce, kterou pořádají nacionalistické spolky, vstřícné gesto hlavy státu zaznamenala.
„Mám za to, že nás bude dobře reprezentovat v zahraničí a tady doma bude dobrým hospodářem,“ míní jeden z účastníků pochodu Patrik.
Na sociálních sítích zase Nawrocki prezentuje obraz politika z lidu a zároveň sbírá body u budoucích voličů. Na síti TikTok například zveřejnil video, jak se setkal se školáky z malé obce Wolanów sto kilometrů od Varšavy, aby je doprovodil do tureckého bistra a koupil jim kebab.
Spory prezidenta s premiérem
Většina Poláků je zatím s prvními dny prezidenta ve funkci spokojena. Kladně ho hodnotí 53 procent obyvatel. Nevadí jim ani to, že se hlava státu už několikrát stihla dostat do sporu s tamní vládou. Nawrocki a premiér Donald Tusk se neshodli například na jmenování soudců nebo vojenských důstojníků.
„K tomu, aby člověk byl prezidentem, nestačí vyhrát volby,“ prohlásil Tusk na sociální síti X. „Abyste byli premiérem, nestačí jen psát posty na síť X,“ odpověděl Nawrocki.
V červnových volbách osmatřicetimilionové země konzervativec Nawrocki zvítězil nad liberálním protikandidátem o 350 tisíc hlasů. Po volbách avizoval, že chce být prezidentem všech Poláků.
Ambice Nawrockého na vytvoření pravicové formace
Podle kritiků se mu ale zatím zasypávat příkopy nedaří. Své pravomoci naopak často překračuje. „Neřídí se ústavou, ale svou politickou vůlí. To je podřízeno jeho strategickému cíli, kterým je postavit se do čela dosud neznámé, ale velké pravicové formace,“ míní politolog Wawrzyniec Konarsk, který působí jako rektor finanční a obchodní akademie Vistula.
O zformování síly, která by narušila hegemonii dvou silných stran (konzervativců a středových liberálů), se už v minulosti pokoušela jiná těžká váha politické scény – Szymon Holownia.
Svou partaj sice Holownia dostal do vládní koalice, on sám ale v prezidentských volbách narazil. Tento týden rezignoval na post maršálka Sejmu a míří do newyorské centrály OSN. Chtěl by být Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.