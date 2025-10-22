Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko

Cesta k přijetí 19. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku je volná, oznámilo podle agentury Reuters dánské předsednictví EU. Žádná členská země již nemá podle Kodaně vůči novým odvetným opatřením výhrady. Balíček sankcí, který je reakcí za pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
„S potěšením oznamujeme, že jsme dostali od zbývajícího členského státu oznámení, že nyní může odvolat své výhrady k 19. sankčnímu balíku,“ uvedlo podle agentur dánské předsednictví. EU nyní spustila takzvanou tichou proceduru, kdy mají unijní země ještě možnost se proti sankcím vyslovit. Pokud tak neučiní, bude ve čtvrtek v 8:00 balík schválen.
K prosazení balíku je nutný souhlas všech členských zemí. Mezi posledními zeměmi, které měly výhrady, bylo Rakousko se Slovenskem. Rakousko v sobotu oznámilo, že odmítavý postoj stáhlo. Slovenský premiér Robert Fico pak ve středu prohlásil, že Bratislava nakonec sankce asi podpoří.
Agentura Reuters později večer zmínila slova nejmenovaného slovenského diplomata, který uvedl, že požadavky Slovenska naplňuje nové ustanovení v závěrech nadcházejícího summitu unijních lídrů. Vrcholná schůzka představitelů zemí EU se v Bruselu uskuteční ve čtvrtek.