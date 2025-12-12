V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

V Íránu byla opět zatčena držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová, uvádí s odvoláním na její podporovatele agentura AP. Íránské úřady se k zatčení 53leté bojovnice proti útlaku žen v Íránu a za dodržování lidských práv dosud oficiálně nevyjádřily.

Mohammadíová byla podle nadace nesoucí její jméno zatčena na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva a který byl za dosud nevyjasněných okolností nedávno nalezen mrtvý.

Íránské úřady zatčení aktivistky nekomentovaly. Podle AP tak nebylo okamžitě jasné, zda se musela vrátit do vězení, aby si odpykala zbytek trestu. Její stoupenci ale delší dobu upozorňovali, že Mohammadíové hrozí opětovné zatčení. Režim ji loni koncem roku dočasně propustil z vězení ze zdravotních důvodů.

Írán nakrátko propustil do domácího léčení bojovnici proti tamnímu režimu
Laureátka Nobelovy ceny Narghís Mohammadiová

Původně byla aktivistka dočasně propuštěna pouze na tří týdny, úřady její čas na svobodě ale prodloužily, což lze podle AP částečně přičíst snahám dalších aktivistů a západních zemí.

S aktivismem nepřestává navzdory represím a zdravotnímu stavu

V aktivismu Mohammadíová na svobodě pokračovala. Zúčastnila se i několika protestů a poskytla rozhovory zahraničním médiím. V jednom případě se zúčastnila protestu před nechvalně proslulou věznicí Evín, kde byla uvězněna.

Samotné zadržení Mohammadíové její stoupenci popsali jako násilné. Doplnili, že spolu s ní bezpečnostní složky zatkly několik dalších aktivistů.

Mohammadíová si odpykávala trest vězení třinácti let a devíti měsíců za obvinění ze spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránské vládě. Podporovala také hromadné protivládní protesty, které zažehla smrt mladé Íránky kurdského původu Mahsy Amíníové po zatčení mravnostní policií v roce 2022.

Íránem po úmrtí Amíníové dál zmítají demonstrace za ženská práva i proti konzervativnímu režimu
Hořící policejní motocykl při protestech v Teheránu

Ve vězení Mohammadíová prodělala několik infarktů a v roce 2022 podstoupila operaci. Její právník na konci roku 2024 uvedl, že jí lékaři objevili kostní lézi, u níž se obávali, že by mohla být rakovinná, a která byla následně odstraněna.

Aktivistka Mohammadíová vystudovala fyziku na Mezinárodní univerzitě imáma Chomejního. Uvězněna byla dohromady třináctkrát a odsouzena pětkrát, v součtu ke třiceti letům vězení, píše AP. V roce 2023 dostala Nobelovu cenu za mír.

Nobelovu cenu za mír získala vězněná aktivistka Mohammadíová. Bojuje za práva íránských žen
Narges Mohammadíová

Výběr redakce

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

13:18Aktualizovánopřed 24 mminutami
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 25 mminutami
USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

02:12Aktualizovánopřed 28 mminutami
V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

před 36 mminutami
Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku

Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku

před 1 hhodinou
Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

14:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

09:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Deset let po Pařížské dohodě se vědci obávají, že je mrtvá

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu byla uzavřena přesně před deseti lety, 12. prosince 2015, vstoupila ale v platnost až skoro o rok později – v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, se má oteplování udržet pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Průměrné teploty i emise skleníkových plynů se ale stále zvyšují.
před 7 mminutami

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi, oznámil mluvčí německé diplomacie Martin Giese. Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže. Podle vyšetřovatelů se Moskva pokusila ovlivnit i únorové parlamentní volby.
13:18Aktualizovánopřed 24 mminutami

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
09:17Aktualizovánopřed 25 mminutami

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na víkendové jednání týkající se rusko-ukrajinské války, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to řekl v noci na pátek SEČ americký prezident Donald Trump. Podle něj bude záležet na tom, zda bude šance na úspěch jednání. Ta se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení ruské agrese na Ukrajině.
02:12Aktualizovánopřed 28 mminutami

V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

V Íránu byla opět zatčena držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová, uvádí s odvoláním na její podporovatele agentura AP. Íránské úřady se k zatčení 53leté bojovnice proti útlaku žen v Íránu a za dodržování lidských práv dosud oficiálně nevyjádřily.
před 36 mminutami

Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku

Ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi dvě stě ruských vojáků v Kupjansku je v obklíčení, uvedl velitel jednoho ze sborů národní gardy. Rusové v minulých měsících opakovaně tvrdili, že Kupjansk ovládli, stejně jako tvrdili, že ovládli Pokrovsk i Siversk v Donbasu, což ale Kyjev popřel a nevyplývá to ani z údajů analytiků. Informace zveřejňované válčícími stranami však nelze nezávisle ověřit.
před 1 hhodinou

Těžká rána pro Trumpa. Republikáni v Indianě odmítli překreslení obvodů

Republikány ovládaný senát v americkém státě Indiana ve čtvrtek odmítl návrh na překreslení volebních obvodů, který by pravděpodobně znamenal, že by republikáni získali navíc dva mandáty v obvodech, kde v předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězili demokraté. Deník Politico odmítnutí zákona, který mohutně prosazovala současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa, označuje za jednu z největších politických porážek, kterou Trump od návratu do Bílého domu utrpěl.
14:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EU hodlá od července zavést clo tři eura na malé balíky

Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom v pátek podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny. Česko na schůzce zastupoval odcházející ministr Zbyněk Stanjura (ODS).
14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...