Ukrajinská SBU zabila v Moskvě exposlance a vlastizrádce Kyvu, v Luhansku pak místního kolaboranta, píší média

Ukrajinská agentura Unian s odvoláním na svůj zdroj napsala, že ukrajinská tajná služba zorganizovala Kyvovo zastřelení. „Likvidace arcizrádce, kolaboranta a propagandisty Illji Kyvy je speciální operací SBU,“ citovala agentura svůj zdroj z bezpečnostních složek.



Kyva byl v letech 2019 až 2021 členem proruské strany Opoziční platforma – Pro život, kterou vedl na Kreml napojený oligarcha Viktor Medvedčuk a která je nyní na Ukrajině zakázaná. Kvůli kritice stranického vedení z ní byl vyloučen. Před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu loni v únoru vyzýval ke sjednocení Ruska a Ukrajiny, podporoval ruského vůdce Vladimira Putina a tvrdil, že ukrajinský národ se musí „osvobodit“, napsal o Kyvovi ruský opoziční portál Meduza.



Nedlouho před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v loňském roce Kyva z Ukrajiny odjel pod záminkou, že jede na dovolenou. Později vyšlo najevo, že žije v Rusku.



V dubnu 2022 napsal otevřený dopis Putinovi, v němž žádal o ruské občanství a politický azyl, připomněl web The Kyiv Independent. Kyva také podle něj na sociální síti Telegram napsal, že šéf Kremlu by měl provést „preventivní úder“ na Ukrajinu, což někteří interpretovali jako výzvu k použití jaderných zbraní nebo jiných forem hromadného ničení.



V březnu 2022 ukrajinský parlament odebral Kyvovi poslanecký mandát. V listopadu ho pak ukrajinský soud v nepřítomnosti odsoudil na čtrnáct let do vězení, mimo jiné za vlastizradu.