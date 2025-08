Kvantová teorie mate už sto let. Přední experti se shodují na tom, že se neshodnou

Až do dvacátých let dvacátého let vypadal vesmír jako velké, složité, ale pochopitelné místo. Planety a hvězdy létaly po drahách popsaných už Isaacem Newtonem, kosmos se zkrátka choval jako dobře namazaný stroj.

Jenže roku 1925 dostal tento optimistický pohled ránu, ze které se ještě nevzpamatoval. Kladivem, jež rozbilo obří mechanický trojrozměrný orloj na nepatrné střípky koncentrované nejistoty, byla kvantová teorie.