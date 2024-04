Saharský prach se do Evropy dostává pravidelně a o víkendu přiletí znovu. Nahrává mu změna klimatu

Když má vzduch zákal

Došlo také k omezení dohlednosti, která o víkendu často klesala pod 10 kilometrů, což je stav, který meteorologové označují jako zákal. V oblastech bližších Sahaře, například na Kanárských ostrovech, nejsou výjimkou i dohlednosti pod jeden kilometr s možným omezením letecké dopravy.

Více prachu ve vzduchu navíc znamená méně energie, které od slunce dopadá na zemský povrch. To vede i k určitému snížení denních maxim, na druhé straně v nočních hodinách prach ve vzduchu částečně zmírňuje ochlazování, minima jsou proto mírně vyšší. Prachové částice ve vzduchu za dostatečné vlhkosti fungují jako kondenzační jádra, na kterých se tvoří oblačné částice – takto vzniklá oblačnost je často poměrně hustá, takže i přes svou výšku obvykle nad pěti kilometry významně omezuje sluneční paprsky a ohřívání vzduchu přes den a vede k dalšímu snížení denních teplot.

Mimochodem právě popsané efekty vedou také ke snížení výkonů solárních panelů, v závislosti na sezoně a výšce slunce nad obzorem i o desítky procent. V zimním období, zejména na horách, se saharský prach usazuje na sněhu a ledovcích, čímž snižuje jejich albedo, tedy schopnost odrážet dopadající sluneční záření. To následně vede k intenzivnějšímu ohřívání a rychlejšímu tání sněhu a ledovců.

Pravidelný jev posilují klimatické změny

I když poslední přísun prachu vyvolal značnou mediální odezvu – především kvůli své intenzitě i délce trvání, saharský prach a písek není v atmosféře nad Českem nic neobvyklého, do střední Evropy se dostává zpravidla několikrát ročně. A děje se to tisíce let, existují například studie, které našly tento prach ve dva tisíce let starých ledovcových jádrech.

Zmínky o saharském prachu se dají najít i ve sto let starých českých novinách. Například Národní listy informovaly 15. května 1901 o rudém saharském prachu, který padal na Itálii, Německo i naše země: