Saharský prach může mít negativní dopad na zdraví. Lidský organismus má ale účinnou obranu

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Environmental Research , Frontiers in Microbiology

Vpády saharského prachu do střední Evropy přinášejí nejen zhoršenou viditelnost a malebné západy slunce, ale mohou také zhoršovat zdravotní stav lidí, zejména astmatiků. Oproti znečištění z průmyslu je ale riziko jen malé.

Řada lidí pocítila během Velikonoc problémy s drážděním dýchacích cest. Byli to zejména astmatici a alergici, kterým se vpád saharského prachu zkombinoval s nastupující sezonou nejsilnějšího jarního alergenu, břízy. Na venkově navíc větrné počasí zvedlo z polí prach, který byl třetím faktorem, který působil současně.

Dopady na zdraví ale u saharského prachu nejsou tak závažné jako u jemného polétavého prachu (zejména částic o velikosti do 2,5 mikrometru), který proniká hlouběji do plic a krevního oběhu, a který se do vzduchu dostává hlavně následkem spalovacích procesů – včetně průmyslové činnosti.