Astma způsobené bouřkou může mít epidemické rozměry. Vědci se ho učí předvídat

Astmatické záchvaty jsou způsobené zúžením dýchacích cest, které tak reagují často na infekci, námahu nebo alergeny. Ale nečekaně často přicházejí i při bouřkách. Australští vědci popsali znepokojivé případy a současně pracují na systému, který by měl takové situace předvídat.

Na první pohled to byla bouřka jako každá jiná. Když se v listopadu 2016 nad Melbourne zatáhlo nebe a začaly padat první těžké kapky, lidé byli rádi – déšť mohl zchladit až příliš teplé jaro. Pak ale zesílil vítr, nebe protnuly blesky a na zem a zaparkované automobily začaly dopadat kroupy. A pak tisíce lidí postihly potíže s dýcháním.

Jako by jim do plic nepřicházel vzduch, lapali po dechu, a dokonce omdlévali. Té noci zaznamenaly tamní nemocnice 681procentní nárůst počtu hospitalizací v souvislosti s astmatem a deset lidí na tento problém zemřelo. Většina postižených do té doby nikdy před bouřkou příznaky astmatu nepociťovala.

Tato událost je nejzávažnějším zaznamenaným případem jevu, který lékaři znají jako epidemické bouřkové astma. Je stále ještě nedostatečně prozkoumaný, protože bouřky přicházejí nečekaně, a věda teprve nyní zjišťuje, co přesně se při něm vlastně děje.

Bouřkové astma

Že astma může být způsobené bouřkou, se ví už dlouho. Záchvaty astmatu jsou časté hlavně v období teplotní inverze, ale také před hromobitím. Vysoká koncentrace pylů a dalších inhalačních alergenů je totiž strhávána silnými proudy vzduchu s bouřkou spojenými, takže se látek vyvolávajících záchvat dostane k astmatikům najednou více než jindy.

Proti astmatu jsou běžně dostupné léky, takže už dnes samo o sobě není takovým problémem, pokud o něm člověk ví. Jenže při bouřkách se tyto záchvaty někdy objevují i u lidí, kteří s tímto stavem nemají zkušenosti – právě proto v Melbourne lidé i umírali.