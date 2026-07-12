Nemám na ně čas, odmítl Babiš pro ČT obnovení koordinačních schůzek s Pavlem


12. 7. 2026Aktualizovánopřed 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) pro ČT řekl, že neplánuje obnovit koordinační schůzky s prezidentem Petrem Pavlem ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle jeho slov se pohled vlády a hlavy státu na zahraniční politiku liší, a neví tedy, co by s prezidentem měl řešit. Zmínil také, že by na schůzky neměl čas. Pavel podle Hradu o znovuzavedení konzultací s Babišem nadále usiluje.

„Nechceme kazit celkově dobrý dojem ze summitu (NATO), kde prezident odvedl maximum práce. V zahraničí nám více pomůže, když budeme všichni spolupracovat. Věříme, že napříště se vláda vrátí k zavedené praxi při přípravě a zastupování státu navenek a vyhne se zbytečným komplikacím,“ napsal v SMS mluvčí prezidenta Vít Kolář.

Pavel na summitu NATO v Ankaře avizoval, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj potřebná. Míní, že pokud vláda nebude chtít s prezidentem zahraniční politiku koordinovat, „nezbude nic jiného, než ji dělat po svém“, což by však prý považoval za velmi nešťastné.

„Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho (Pavlovy) kampaně. (...) Já nemám čas se s ním stále setkávat, co bych s ním řešil?“ vyjádřil se Babiš pro ČT.

Vláda původně s účastí prezidenta republiky na nedávném summitu NATO v Ankaře vůbec nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnil. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na facebooku řekl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. „Chodili za námi naši partneři a ptali se: Proboha, proč tady je, co tady dělá?“ tvrdí premiér. „Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ zhodnotil.

ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO
Prezident Petr Pavel

Pavel doufá v uklidnění vztahů

Pavel v sobotu vyjádřil víru, že po sporech ohledně jeho účasti na summitu se jeho vztahy s Babišem uklidní. „Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ uvedl Pavel.

Podle něj by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat. „Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat,“ doplnil Pavel.

„Vláda samozřejmě zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, ale není v tom sama. Máme tady čtyři nejvyšší ústavní činitele, každý z nich má ústavou dané pravomoci,“ prohlásil rovněž v sobotu Pavel.

Pavel věří, že se jeho vztahy s Babišem uklidní
Prezident Petr Pavel na festivalu Pohoda v Trenčíně

Vztahy mezi prezidentem a vládou se vyostřily už na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili premiér Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), kteří byli na jednání vlády.

Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a kabinetem se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem. Rozpory mezi oběma stranami následně prohloubil spor o vedení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Vykládá si ústavu, jak chce, osočil Babiš prezidenta. Předložte důkazy, reagoval Pavel
Premiér Andrej Babiš (ANO)

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