Pavel věří, že se jeho vztahy s Babišem uklidní

Prezident Petr Pavel věří, že po sporech ohledně účasti na posledním summitu NATO se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem (ANO) uklidní. Pavel to v sobotu řekl v diskusi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s tamní exprezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pavel označil za absurdní snahu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva.
„Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ podotkla hlava státu.
Vláda původně Pavla nezařadila do tuzemské delegace na summit NATO v Ankaře, do výpravy se prezident dostal až po zásahu ústavního soudu. Do Turecka cestoval jiným letadlem než Babišova ministerská delegace.
Podle Pavla by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat. „Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat,“ zdůraznil Pavel. Dodal, že spory s vládou ho spíše motivují k tomu, aby se pokusil o obhajobu prezidentského mandátu. Stávající pětileté funkční období mu skončí v roce 2028.
Pavel poté sdělil, že má zájem na koordinačních schůzkách nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční a bezpečnostní politice.
Snaha SPD odebrat Zelenskému vyznamenání Pavla nepřekvapila
Snahu SPD odebrat Zelenskému české státní vyznamenání po vzoru Polska, označil v diskusi Pavel v souvislosti s politikou této vládní strany za nepřekvapivou. Vyjádřil přesvědčení, že debatu v této záležitosti Česko ani nepovede.
Podle Pavla je otázka politického a bezpečnostního ukotvení tuzemska nyní znovu důležitá. „Pokud nechceme být součástí nějakého vakua, ať už bezpečnostního, nebo politického někde mezi Východem a Západem, tak bychom si měli udělat jasno v tom, kým chceme být a co pro to musíme dělat,“ míní.
Prezident řekl, že někteří spojenci mají za to, že tuzemsko lavíruje mezi Východem a Západem. Důvodem je podle něj postoj ke vzájemné solidaritě při obraně či podpoře Ukrajiny.
„Česká republika sice muniční iniciativu nadále vede, ale sama do ní nepřispívá. Ostatní spojence to tak trochu může vést k závěru, že ani oni už přispívat nemusí. Tu tíhu příspěvků nese poměrně omezený počet spojenců,“ upozornil Pavel. Doplnil, že podpora Kyjeva všemi prostředky je „v bezprostředním zájmu Česka“.
„Kultura je pro mnohé, kteří chtějí hodnoty různě překrucovat, nebezpečná“
Pavel i Čaputová v debatě shodně označili kulturu za oblast svobody. „Umění dokáže zprostředkovat lidem bez velkých slov hodnoty. Z toho důvodu je možná kultura pro mnohé, kteří chtějí hodnoty různě překrucovat, nebezpečná,“ zamyslel se Pavel. Dodal, že festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně se zúčastnil poprvé.
Už hodinu před začátkem prezidentské debaty čekaly u vstupu do festivalového stanu davy lidí. Část ze zájemců se k pódiu kvůli omezené kapacitě nedostala. Přítomní opakovaně ocenili oba diskutující potleskem.
Organizátoři Pohody už před začátkem letošního třicátého ročníku vyprodali všech 33 tisíc permanentek. Přidali jeden festivalový den, na který pak ještě prodávali samostatné vstupenky; během tohoto středečního večera vystoupila kapela The Cure.
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