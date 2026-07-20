U federální budovy v New Yorku došlo k explozi, jeden člověk skončil ve vazbě

U federální budovy na dolním Manhattanu došlo k explozi, kterou zřejmě způsobilo odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. S odkazem na Federální úřad pro vyšetřování (FBI) to napsal server CBS News. Jeden člověk byl vzat do vazby, případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na Úřad pro imigraci a cla (ICE). Formálně obviněn zatím nebyl.
Incident se stal na adrese 26 Federal Plaza, kde se nacházejí kanceláře FBI, ICE a imigrační služby USCIS. Příslušníci bezpečnostních složek po explozi přiběhli ke schodům vedoucím do budovy a na místě zadrželi muže s airsoftovou puškou. Vysoce postavené zdroje z bezpečnostních složek CBS News sdělily, že explodovala pyrotechnika v odpadkovém koši. Vzniklý požár uhasili hasiči.
Zadrženého FBI identifikovala jako 43letého Andrewa Arrabacu, který pracoval jako technik na systémech protivzdušné obrany Patriot. James Barnacle z FBI v této souvislosti uvedl, že Arrabaca „přišel ozbrojený špatnými úmysly“ a měl různé zbraně, včetně vzduchové pušky, nožů, kladiva a mačety.
Arrabaca vystřelil z airsoftové pušky směrem k budově pět až sedm kuliček, dodal. „Je to protiamerický a protivládní extremista,“ prohlásil Barnacle. Podle informovaného zdroje AP měl muž u sebe materiály namířené proti ICE.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti podezřelého označilo za výtržníka cílícího na ICE a uvedlo, že tato osoba odpálila před budovou ohňostroj a poté vylila na schody hořlavinu, zřejmě benzin, a zapálila ji. Podle ministerstva měl podezřelý v tašce dvě zbraně, které vypadaly jako vzduchové pistole.
Jednu osobu převezli do nemocnice
Jednoho kolemjdoucího podle úřadů lehce zranila pyrotechnika a příslušník bezpečnostních složek byl lehce zraněn při zatýkání podezřelého. Newyorský hasičský sbor uvedl, že jedna osoba byla převezena do nemocnice, ale její zranění nejsou život ohrožující.
Newyorský starosta Zohran Mamdani incident označil za hluboce znepokojující a vyjádřil úlevu, že nikdo nebyl vážně zraněn a podezřelý je ve vazbě. Dodal, že jeho úřad je v kontaktu s policií a podpoří vyšetřování FBI.
Od ledna 2025, kdy se Donald Trump vrátil do úřadu prezidenta a spustil rozsáhlý program deportací, bylo při zásazích federálních imigračních agentů zastřeleno nejméně sedm lidí. Odpor vůči ICE se letos vyostřil poté, co jeho příslušník v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili Američana Alexe Prettiho.