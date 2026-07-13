Při střelbě v Maine, do níž byl zapojen ICE, zemřel člověk


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.

„Jeden člověk byl zabit. Byl zapojen ICE. Na místě jsou nyní státní policie a zástupci odboru pro bezpečnost veřejnosti a shromažďují podrobnosti, očekáváme, že to bude vyšetřovat i FBI. V tuto chvíli mám tyto informace. Další informace sdělím, až mi budou předány,“ uvedl Fecteau.

Místní stanice WABI 5 s odvoláním na policii ujistila, že veřejnost není v ohrožení. CNN požádala ICE o komentář. O totožnosti zabité osoby úřady dosud neinformovaly.

K incidentu došlo několik dní poté, co federální imigrační agenti v texaském Houstonu zastřelili mexického migranta, což vyvolalo masové protesty volající po transparentnosti a pohnání odpovědných osob před spravedlnost.

Svědci popírají, že by migrant zastřelený ICE agenty ohrožoval
Improvizovaná pieta za mexického migranta Lorenza Salgada Arauja zastřeleného agenty ICE v americkém Houstonu

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdilo, že Lorenzo Salgado Araujo se vyhýbal zatčení, ignoroval pokyny zastavit svůj vůz a pokusil se jím najet do agenta, který v sebeobraně začal střílet. Mexičan se stal terčem zásahu imigračních agentů, jelikož v USA žil nelegálně, uvedlo ministerstvo, pod které ICE spadá. Demokraté a organizace za práva přistěhovalců vyzvali k nezávislému vyšetření incidentu.

ICE čelí kritice i protestům kvůli tvrdým postupům při raziích, jejichž terčem se stali v některých případech i přistěhovalci s platnými doklady, američtí občané či turisté s potřebnými dokumenty. Odpor vůči úřadu se vyostřil poté, co jeho příslušník v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili Američana Alexe Prettiho.

ICE dál pokračuje v zatýkání, počíná si ale nenápadněji
Odcházející úřadující ředitel Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons, 13. květen 2026

Výběr redakce

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

10:07Aktualizovánopřed 38 mminutami
Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem, píší média

Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem, píší média

14:16Aktualizovánopřed 38 mminutami
Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery

Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery

00:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Operace Očistný oheň.“ Maďarští poslanci budou hlasovat o možnosti odvolat prezidenta

„Operace Očistný oheň.“ Maďarští poslanci budou hlasovat o možnosti odvolat prezidenta

12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie

Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie

před 1 hhodinou
Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové

09:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko zahájí s Rolls-Royce přípravu malých reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích

Česko zahájí s Rolls-Royce přípravu malých reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích

03:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Regulace cen paliv s nedělí skončí

Regulace cen paliv s nedělí skončí

13:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při střelbě v Maine, do níž byl zapojen ICE, zemřel člověk

Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.
před 15 mminutami

Experti vyzývají k opatřením kvůli ekonomickým dopadům AI

Více než dvě stě výzkumníků a ekonomů, včetně šestnácti nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společností OpenAI, Anthropic a Google, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence (AI). Ve společném prohlášení varují, že AI může vyvolat větší ekonomickou transformaci než průmyslová revoluce, ale v mnohem kratším časovém období.
před 18 mminutami

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

Nejméně čtyři mrtvé a dvě desítky raněných si vyžádaly ruské útoky podniknuté na ukrajinské regiony. Invazní jednotky v noci vyslaly proti Ukrajině tři rakety a 134 dronů, podařilo se zneškodnit všechny rakety a 123 dronů, tvrdí ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy šesti dronů na čtyřech místech. Mrtvé hlásí také Moskva, kam podle ruských úřadů směřovaly ukrajinské bezpilotní letouny. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Vzájemné údery pokračovaly také na moři.
10:07Aktualizovánopřed 38 mminutami

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Nová směrnice Evropské unie, kterou musí členské státy zavést do letošního prosince, změní způsob, jakým jsou pracovníci rozvážkových služeb klasifikováni. Zákazníkům se kvůli tomu pravděpodobně zvýší ceny rozváženého jídla.
před 48 mminutami

Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery

Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda už poslední vlnu úderů dokončila, přičemž zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránská státní média útoky potvrdila a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.
00:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Operace Očistný oheň.“ Maďarští poslanci budou hlasovat o možnosti odvolat prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po šestnácti letech přišla o moc v zemi, že „přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáse Sulyoka“. Informuje o tom agentura MTI. Během pondělního večera mají maďarští poslanci v plánu hlasovat o dodatku k ústavě, který by mimo jiné umožnil odvolání prezidenta.
12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie

Ruský opoziční politik Boris Naděždin tvrdí, že byl zatčen a převezen na policejní stanici. Stalo se tak jen několik dnů poté, co byl označen za takzvaného „cizího agenta“. Naděždin se hodlal ucházet v zářijových volbách o křeslo poslance ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, ale takzvaní „cizí agenti“ mají v Rusku zakázáno zúčastnit se voleb.
před 1 hhodinou

Volkswagen uvažuje o zrušení dalších 50 tisíc míst, píší média

Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších padesát tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume, napsaly agentura Reuters nebo časopis Der Spiegel. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění padesáti tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo sto tisíc lidí. O tomto počtu propuštěných už dříve s odvoláním na své zdroje informoval web listu Manager Magazin.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

před 48 mminutami
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

včera v 09:00
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026