Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Podle březnového volebního modelu roku 2026 by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá hnutí ANO. Od voleb se přízeň voličů výrazněji nezměnila. Další subjekty následují s velkým odstupem. Na druhém místě je hnutí STAN, následuje ODS, poté Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
Hnutí ANO by získalo 34 procent. Druhé místo si se ziskem 15,5 procenta udrželo hnutí STAN před třetí ODS s patnácti procenty. Následují Piráti se ziskem 9,5 procenta a SPD s 6,5 procenta. Na hranici vstupu do sněmovny se pohybují Motoristé s pěti procenty.
Zisky jednotlivých stran a hnutí se za poslední měsíc v podstatě nezměnily. Nicméně ve srovnání s volbami si pohoršily SPD o 1,5procentního bodu a Motoristé o dva procentní body.
Propad SPD je pravděpodobně dán i tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších subjektů (PRO, Svobodní, Trikolora), se kterými je v prezentovaném modelu počítáno jako se samostatnými stranami (tedy voleb by se zúčastnily samostatně).
Model volební účasti ukazuje, že by se voleb, které by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo 62,5 procenta občanů Česka starších 18 let.
V březnu bylo s politickou situací spokojeno 28 procent občanů. Jedná se sice o mírný pokles na lednovou hladinu, nicméně i přesto se z delšího časového pohledu jedná o nadprůměrný výsledek.
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 23. 3. až 2. 4. 2026 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).
Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 1017 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,1 (u stran s nízkým ziskem) až 3,3 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.