Pětadvacet proti pěti. Policie už zná totožnost několika útočníků v Hostivaři

Skupina pětadvaceti maskovaných osob na začátku dubna brutálně napadla pět mužů, kteří odcházeli z posilovny v pražské Hostivaři. Napadení utrpěli mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pražští kriminalisté už znají totožnost několika útočníků, sdělila České televizi policejní mluvčí Eva Kropáčová. Po dalších stále pátrají. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až osm let vězení.
„Na základě zveřejnění videa v médiích se nám podařilo zjistit totožnost několika osob a nyní pátráme po dalších neztotožněných útočnících,“ řekla ČT Kropáčová. Policie zveřejnila video s napadením ve čtvrtek 11. června na webových stránkách. Veřejnost požádala o pomoc s objasněním útoku.
K napadení došlo na začátku dubna. Dvacet pět maskovaných osob napadlo skupinu mužů, kteří odcházeli z posilovny v pražské Hostivaři. „Podle dosud zjištěných informací a zajištěných kamerových záznamů si příznivci jednoho z fotbalových klubů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného fotbalového klubu před budovou a v okamžiku, kdy opouštěli vstupní prostor, je brutálně napadli,“ shrnula policie.
Dvěma napadeným se podařilo utéct do horního patra. Tři další muži utrpěli po opakovaných úderech a kopech do celého těla, především do hlavy, vážná poranění. „Napadení bylo natolik brutální, že je jen zázrak, že poškození přežili,“ dodala Kropáčová.