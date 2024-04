Očkování je důležité, chrání zejména děti, zdůraznil Válek

Válek také zmínil, že lidé si přestali uvědomovat, jak mohou být některé nemoci nebezpečné, a to právě proto, že se je v minulosti díky vakcinaci podařilo významně eliminovat. „Jenom očkování nás chrání proti tomu, aby ty nemoci opět nezačaly vítězit,“ dodal. Podle něj se to ukazuje právě dnes, kdy se do veřejného prostoru dostávají dezinformace mnohem víc než v minulosti.

„Dnes slavíme, protože je to přesně padesát let od doby, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) zahájila svůj rozšířený program pro očkování, ve kterém se země spojily proto, aby dětem na celém světě bylo možno poskytnou vakcíny. Od té doby už očkování zachránilo více než 150 milionů životů,“ uvedla vedoucí pražské kanceláře WHO Zsofia Pusztai.

Očkování je podle Pusztai nejefektivnější a nákladově nejúčinnější způsob, jak chránit lidské životy. „Je to velký úspěch globálního veřejného zdraví a rozvoje, který umožňuje zachránit 3,5 až pět milionů životů každý rok,“ doplnila. Připomněla, že v současné době existují vakcíny, které lidi chrání před zhruba dvaceti život ohrožujícími chorobami. „V Česku je situace taková, že i ti, kteří jsou na tom (finančně) nejhůře, mají plný přístup k této ochraně,“ vyzdvihla.