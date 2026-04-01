Reorganizace Agentury pro sociální začleňování budí obavy obcí i krajů


1. 4. 2026|Zdroj: ČT24, ČTK
Změny ve fungování sociálních pracovníků
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sloučilo Odbor bydlení a Agenturu pro sociální začleňování do Odboru rozvoje bydlení a soudržnosti a zrušilo patnáct pracovních míst. Města a obce, které se dlouhodobě potýkají se sociálním vyloučením, varují, že by mohlo dojít k narušení zavedeného systému pomoci. Resort ale tvrdí, že jde pouze o reorganizaci a podpora zůstane zachována. Odbory přesto vyhlásily stávkovou pohotovost a upozorňují na možné ohrožení projektů i spolupráce s obcemi.

Ministerstvo k 1. dubnu rozhodlo o sloučení agentury s odborem bydlení a propuštění patnácti lidí na vedoucích pozicích. Deset z nich působí v odboru pro sociální začleňování. Pracovníci agentury v městech a obcích poskytují odborné poradenství – pomáhají například nastavovat opatření v oblasti vzdělávání, bydlení nebo zadluženosti.

„Cílem je odstranit duplicity v činnostech ministerstva, snížit počet vedoucích pozic a jasně vymezit odpovědnost jednotlivých útvarů,“ zdůvodnila změny ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Odbory ASZ kvůli slučování vyhlásily stávkovou pohotovost. Organizační změna by podle nich mohla ohrozit závazky vůči obcím i započaté projekty, při jejichž neplnění hrozí sankce.

Obavy institucí a obcí

Adéla Hábová působí jako sociální pracovnice na základní škole v Chomutově. Pomáhá rodinám řešit školní docházku dětí, komunikuje s rodiči a zajišťuje obědy nebo poradenství. Díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování si škola tuto podpůrnou roli mohla vyzkoušet v praxi a osvědčila se.

Vedení školy i samotní pracovníci teď mají obavy, že na pokračování projektů už nebude možné navázat. „Je to taková nejistota pro všechny sociální pracovníky. Každopádně si myslím, že pokud k tomu dojde, spousta rodin přijde o velkou podporu a ve finále se nám to všem vrátí,“ řekla Hábová.

„Nedokážu si představit, jak pak tyto pozice zafinancujeme. Vůbec si nedokážu představit, že by ve škole skončily,“ řekla ředitelka ZŠ Školní v Chomutově Kateřina Burket.

Rozsah sociálního vyloučení se loni zhoršil, uvádí index
Nejistotu sdílejí i zástupci obcí. Kritizují nedostatek informací ze strany ministerstva a varují, že bez jasného plánu může dojít k rozpadu odborného zázemí, které se budovalo roky. Města v Ústeckém kraji upozorňují, že bez agentury může podle nich dojít k rozpadu systému, na kterém stojí roky práce v terénu.

„Co se týče agentury, pokud ji ztratíme, pokud ztratíme ty odborné kapacity, vracíme se o dvacet let zpět a nikdo nebude vědět, jak se sociálním začleňováním pracovat,“ poznamenala vedoucí centra komunitního plánování v Chomutově Jana Hronová.

V Děčíně dokončují rekonstrukci azylového domu. Právě na ni získalo město osmdesátimilionovou dotaci díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. „Je velkou chybou to rušit a bořit to, co dobře funguje,“ uvedla náměstkyně primátora Děčína Anna Lehká (Volba pro Děčín).

Kraj kritizuje nedostatek informací

I Liberecký kraj se změny obává. „Plán ohrožuje projekty z oblasti sociálního začleňování za stamiliony korun,“ řekla krajská radní Anna Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj). „Díky spolupráci s agenturou máme v kraji funkční systém, který skutečně pomáhá lidem i obcím. Zaměřuje se na sociální vyloučení, vzdělávání, bydlení i prevenci kriminality. O to víc nás znepokojuje reorganizace bez jasného vysvětlení. Oslabení odborného zázemí a koordinace může ohrozit už rozběhnuté investice i další řešení problémů,“ doplnila Provazníková, která se obává i odchodu odborníků.

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou
Už od roku 2013 spolupracují s agenturou například Velké Hamry na Jablonecku nebo Ralsko na Českolipsku. „Ve Velkých Hamrech se za dobu spolupráce podařilo výrazně posílit komunitní práci při škole i služby pro rodiny s dětmi. Některé problémy, jako například nedostatečná školní docházka, se zásadně zlepšily. Změnilo se klima v obci i bezpečnost, ubylo kriminality,“ uvedla Provazníková. S agenturou spolupracují na řešení sociálních problémů a dostupnosti bydlení také Jablonec nad Nisou nebo Nový Bor.

K zachování činnosti a podpory poskytované agenturou vyzvali ministerstvo jednomyslně zastupitelé Liberce. „Aktivity, které Agentura pro sociální začleňování v Liberci vykonává, jsou nenahraditelné a oslabení jejího postavení jako svébytného a samostatného subjektu se silným personálním vedením dopadne negativně na všechny liberecké občany,“ uvádí důvodová zpráva k usnesení, které Liberec ministerstvu zašle.

ASZ začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů Úřadu vlády. Přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financována je především z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj jako Odbor (Agentura) pro sociální začleňování.

Kvůli kontejnerovému bydlení přestala s Mostem spolupracovat Agentura pro sociální začleňování
Ministerstvo: Podpora zůstane zachována

Ministerstvo ujišťuje, že nejde o rušení podpory, ale o reorganizaci. Projekty i aktivity mají podle něj pokračovat beze změn, nově pod Odborem rozvoje bydlení a soudržnosti, který spojí oblast sociálního začleňování a bydlení. „Všechny projekty a činnosti, které dosud probíhaly, budou pokračovat v nezměněném režimu. Cílem je zefektivnění fungování obou odborů,“ vysvětlila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.

Podle ministerstva reorganizace řeší dlouhodobě kritizovanou neefektivitu a přílišnou orientaci na tvorbu analýz bez dostatečného dopadu v terénu. Snížení stavů se dotýká především vedoucích pozic. „Know-how i kontinuita projektů financovaných z evropských fondů zůstávají plně zachovány. Ze dvou odborů vznikne jeden, z jedenácti oddělení pět nových a na všechny vedoucí pozice v těchto útvarech jsou vypisována výběrová řízení,“ uvedlo ministerstvo. Přihlásit se do nich mohou i dosavadní pracovníci.

Ministryně Mrázová také uvedla, že ministerstvo posiluje spolupráci s vládní zmocněnkyní pro romské menšiny Lucií Fukovou, která bude zastřešovat koordinaci romských projektů a této agendy, a s Úřadem vlády. Pro starosty a obce se podle ní nic nemění.

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
VideoVláda chce zavést povinnou znalost češtiny pro taxikáře. Každý druhý je z ciziny

Každý druhý taxikář v Česku je cizinec; nejvíc jich jezdí v Praze. I proto chce vláda zavést novou povinnost – znalost češtiny. Umět by ji měli i ti, kteří zákazníky získávají přes aplikace jako Uber nebo Bolt. „V momentě, kdy ten řidič má aspoň základní znalost českého jazyka, dokáže se seznámit prokazatelně s českými předpisy a s těmi dopravními situacemi, které můžou být odlišné oproti zemím, odkud ti řidiči pocházejí,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Na zákonu teď ministerstvo dopravy pracuje – platit by mohl od roku 2028.
Spánkové laboratoře plní mladí lidé. Na vyšetření čekají měsíce

Počet pacientů v tuzemských spánkových laboratořích v posledních letech narůstá. Podle oslovených nemocnic i soukromých klinik meziročně i o desítky procent. Stále častěji také přicházejí mladší ročníky a dokonce i děti. Podle lékařů za poruchami spánku stojí digitální životní styl, stres, úzkosti i rostoucí obezita spojená s poruchami dýchání. Kvůli velkému zájmu o vyšetření se čekací lhůty pohybují mezi dvěma až čtyřmi měsíci.
VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
VideoResort práce chystá změny v ochraně dětí. Centrální úřad má sjednotit pravidla

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny v sociálněprávní ochraně dětí. Hodlá ustavit centrální úřad. Šéf resortu Aleš Juchelka (ANO) si od něj slibuje sjednocení pravidel pro pracovníky napříč republikou. V současném režimu například sociální pracovníci i úřady rozhodují a jednají rozdílně. Ministr chce o změnách jednat na koaliční radě, ale i ve sněmovně. Návrh by mohl předložit ještě letos. Ustavení centrálního úřadu, se kterým by pracovníci konkrétní případy konzultovali, by mohlo mít podporu i u části opozice. Záležet bude na přesné podobě zákona.
V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
