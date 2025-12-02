Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu


Americký prezident Donald Trump zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu a hrozí za to vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů.

„Vypadá to, že se Honduras snaží změnit výsledky svých prezidentských voleb. Pokud to udělá, tak si to odskáče!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Tamní volební komisi kritizuje za to, že podle něj sčítání náhle zastavila o půlnoci na třicátého listopadu.

„Jejich sčítání se zastavilo, když bylo sečteno pouze 47 procent hlasů. Je zcela nezbytné, aby komise sčítání hlasů dokončila. Hlasy stovek tisíc Hondurasanů musí být sečteny. Demokracie musí zvítězit!“ dodal.

Prozatímní výsledky vedou dva pravicoví kandidáti, a to Nasry Asfura prosazovaný Trumpem a Salvador Nasralla. Oba mají necelých čtyřicet procent, Asfura je v těsném vedení. Levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem devatenáct procent. K vítězství stačí dosažení nejvyššího počtu hlasů, není potřeba, aby to bylo přes padesát procent.

Příprava volební místnosti v hlavním městě Tegucigalpa

Zatím není ani jasné, kolik už v Hondurasu sečetli hlasů, protože stránky, kde by se měly průběžně aktualizovat výsledky, mají problémy, poznamenala agentura Reuters.

Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Juana Orlanda Hernándeze, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA.

Juan Orlando Hernández (uprostřed) na snímku z roku 2022

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

Napětí v oblasti Afrického rohu rychle stoupá. Etiopie zintenzivnila úsilí o znovuzískání přístupu k Rudému moři a hrozí Eritreji obsazením přístavu Assab. Sousední zemi zároveň obviňuje z podpory rebelů a snah o obnovení občanské války. Eritrea, jedna z nejbrutálnějších diktatur světa, to odmítá. A varuje Addis Abebu před překročením „červené linie“.
před 1 hhodinou

Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

Americký prezident Donald Trump zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu a hrozí za to vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů.
před 1 hhodinou

Trump obrací pozornost USA k západní hemisféře a upevňuje regionální dominanci

Donald Trump po svém návratu do Bílého domu obrátil pozornost USA zpět k západní hemisféře. Podle řady analytiků oživil principy dřívější Monroeovy doktríny a usiluje o znovunastolení americké dominance, zejména v Latinské Americe. Takzvaná „Donroeova doktrína“ se projevuje ekonomickým tlakem, odměňováním spřízněných lídrů, trestáním odpůrců i největší vojenskou přítomností v regionu za poslední desetiletí.
před 2 hhodinami

Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí

Počet známých obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra dosáhl 631, dalších 472 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí.
před 2 hhodinami

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula

Americký prezident Donald Trump během nedávného telefonátu s Nicolásem Madurem vyzval autoritářského vůdce Venezuely, aby do týdne s rodinou opustil zemi. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters. Lhůta podle ní uplynula před týdnem v pátek, neboť hovor se konal 21. listopadu.
před 6 hhodinami

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády

Tisíce Bulharů demonstrovaly v hlavním městě Sofii a dalších městech proti rozpočtovému plánu tamní vlády na příští rok. Je prvním v historii země, který vláda připravila v eurech. Bulharsko v lednu 2026 přijme společnou evropskou měnu.
před 7 hhodinami

Volby v Hondurasu podle průběžného sčítání ovládli pravicoví kandidáti

V Hondurasu stále pokračuje sčítání hlasů po nedělních prezidentských volbách. Dva pravicoví kandidáti, Nasry Asfura prosazovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Salvador Nasralla, získali prakticky stejný počet hlasů – oba necelých čtyřicet procent. Naproti tomu levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem devatenácti procent, uvedla agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Paříži uvedl, že Rusko nevykazuje žádné známky ukončení agrese. Zelenskyj zdůraznil, že prioritami Ukrajiny v mírových jednáních je zachování suverenity a zajištění silných bezpečnostních záruk. V pondělí také jednali ministři obrany členských zemí EU o pomoci Ukrajině i vojenské připravenosti.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
