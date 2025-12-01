Ve volbách v Hondurasu podle sčítání vedou pravicoví kandidáti


před 1 hhodinou

Po sečtení více než třetiny hlasů z nedělních honduraských prezidentských voleb je v čele pravicový kandidát Nasry Asfura, jehož podporuje i americký prezident Donald Trump. O necelá dvě procenta méně má další pravicový politik Salvador Nasralla. Naproti tomu levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí, informují místní média.

Honduras je tak na cestě k tomu, aby se po Argentině a Bolívii stal další latinskoamerickou zemí, kde se po letech vrátila k moci pravice, upozorňují agentury. Asfura dostal podle průběžného sčítání 40,6 procenta, zatímco Nasralla 38,8 procenta. Jejich levicová sokyně získala 19,6 procenta hlasů.

Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz
Rodrigo Paz

Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Juana Orlanda Hernándeze, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA.

Někteří voliči Trumpův zásah do voleb uvítali, myslí si, že by to mohlo znamenat, že migranti z Hondurasu budou moct zůstat ve Spojených státech. Od Trumpova návratu do úřadu v lednu bylo z USA deportováno téměř třicet tisíc honduraských migrantů. Pro Honduras to znamenalo těžkou finanční ztrátu, protože značnou část příjmů představovaly peníze, které posílali svým příbuzným Hondurasané žijící v USA.

Kromě prezidenta volili Hondurasané na následující čtyři roky také 128 poslanců a stovky starostů.

Koalice prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby
Argentinský prezident Javier Milei oslavuje volební vítězství své strany (26. října 2025)

