V Hondurasu začaly mimořádně vypjaté volby

Obyvatelé Hondurasu volí novou hlavu státu a všechny členy Kongresu. Volby se odehrávají v napjaté atmosféře, v níž se tři hlavní kandidáti navzájem obviňují z korupce a možné manipulace výsledků, píše web Financial Times. Do kampaně navíc zasáhl americký prezident Donald Trump, který otevřeně podpořil konzervativního kandidáta Nasryho Asfuru. Podle analytiků hrozí, že poražení kandidáti neuznají výsledek voleb a v zemi vypuknou nepokoje.
Volební místnosti se v zemi otevřely v 7:00 ráno místního času (14:00 SEČ) a zůstanou otevřené do 17:00 místního času (23:00 SEČ). Lidé vedle prezidentky či prezidenta volí také všech 128 členů jednokomorového Národního kongresu, 298 starostů a více než dva tisíce členů městských rad.
Hlava státu je volena na čtyři roky bez možnosti znovuzvolení v jednokolové volbě, v níž vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Křesla v Kongresu se přidělují jednotlivým správním oblastem podle systému poměrného zastoupení, stejně jako mandáty v městských radách.
„Demokracie před soudem,“ psal Trump
Trump tento týden varoval, že demokracie v Hondurasu je „před soudem“. Na síti Truth Social uvedl, že vítězství vládního hnutí Libre by umožnilo „narkoteroristům“ a „komunistům“ převzít kontrolu nad zemí, kde Spojené státy provozují strategickou leteckou základnu Soto Cano. Trump zároveň vyzval voliče, aby volili konzervativce Asfuru, jehož označil za „jediného skutečného přítele svobody v Hondurasu“.
Asfura, stavební podnikatel a někdejší starosta hlavního města Tegucigalpa, patří ke stejné Národní straně jako bývalý prezident Juan Orlando Hernández. Ten je ve Spojených státech vězněn za pašování kokainu. Trump tento týden oznámil, že ho omilostní, a to navzdory svým slibům zastavit tok drog do USA, píše deník The New York Times.
Druhým pravicovým kandidátem je sportovní komentátor Salvador Nasralla z Liberální strany. Než přešel do opozice, působil v první části mandátu současné levicové prezidentky Xiomary Castrové jako viceprezident. Podle deníku The Financial Times (FT) ho Trump označil za „nedůvěryhodného“.
Vládní stranu Libre zastupuje Rixi Moncadová, bývalá ministryně financí a obrany. Hnutí v roce 2021 drtivě zvítězilo, nyní ale čelí rostoucí nespokojenosti obyvatel, kteří kritizují nenaplněné sliby a pomalý pokrok v boji proti korupci a kriminalitě.
Dosavadní prezidentkou je Xiomara Castrová, jejíž manžel Manuel Zelaya byl v roce 2009 svržen armádou a vyveden ze země v pyžamu. Castrová podle analytiků spolupracovala s americkou administrativou „poměrně konstruktivně“, píše FT.
Volby mohou vyústit v krizi, míní analytici
Hlavní kandidáti se v závěru kampaně obviňovali z korupce i plánů na manipulaci hlasování. Podle analytiků je reálné, že poražené tábory výsledky neuznají, což může v zemi vyvolat nepokoje. Naposledy se Honduras ocitl v podobné situaci v roce 2017, kdy tehdejší sporné volby vyústily v protesty a následný zásah armády, při němž zemřelo téměř dvacet lidí, připomíná NYT.
„Krize se dá očekávat, protože sama Rixi Moncadová řekla, že nebude důvěřovat předběžným výsledkům,“ uvedla Ana María Méndez Dardónová z Washington Office on Latin America. „Je vysoce pravděpodobné, že strany výsledky nepřijmou a budou tvrdit, že došlo k podvodu.“
Průzkumy veřejného mínění, které ale nejsou považovány za příliš spolehlivé, naznačují těsný souboj, přičemž až pětina voličů je stále nerozhodnutá, dodala analytička.
„Lidé v Hondurasu jsou na politickou elitu naštvaní,“ myslí si konzultant a autor zpravodaje Latin America Risk Report James Bosworth. „Kdo vyhraje, vyhraje proto, že lidé nesnášejí ostatní kandidáty ještě víc,“ dodal.
USA doufají v odklon země od Číny
Náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau tento týden v Organizaci amerických států sdělil, že Washington sdílí obavy pozorovatelů ohledně „zasahování, zastrašování a politického tlaku“. Podle něj Honduras „čelí nejisté budoucnosti“.
Středoamerická země je pro Trumpovu administrativu klíčovým partnerem v boji s nelegální migrací a pašováním drog, uvedl deník Financial Times.
Volby mohou také změnit mezinárodní orientaci Hondurasu. V roce 2023 přerušil vztahy s Tchaj-wanem a navázal je na Peking. Středoamerická země se také připojila k iniciativě Pásu a stezky (BRI).
„Moncadová i Castrová podporují pokračování vztahů s Pekingem, zatímco Nasralla a Asfura slíbili návrat k Tchaj-wanu,“ uvedl Bosworth s tím, že Spojené státy by změnu zahraničněpolitické orientace Hondurasu vnímaly jako „zásadní vítězství“.