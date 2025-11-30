V Hondurasu začaly mimořádně vypjaté volby


před 1 hhodinou|Zdroj: Finacial Times, The New York Times, CNN, ČT24, El País, Tico Times

Obyvatelé Hondurasu volí novou hlavu státu a všechny členy Kongresu. Volby se odehrávají v napjaté atmosféře, v níž se tři hlavní kandidáti navzájem obviňují z korupce a možné manipulace výsledků, píše web Financial Times. Do kampaně navíc zasáhl americký prezident Donald Trump, který otevřeně podpořil konzervativního kandidáta Nasryho Asfuru. Podle analytiků hrozí, že poražení kandidáti neuznají výsledek voleb a v zemi vypuknou nepokoje.

Volební místnosti se v zemi otevřely v 7:00 ráno místního času (14:00 SEČ) a zůstanou otevřené do 17:00 místního času (23:00 SEČ). Lidé vedle prezidentky či prezidenta volí také všech 128 členů jednokomorového Národního kongresu, 298 starostů a více než dva tisíce členů městských rad.

Hlava státu je volena na čtyři roky bez možnosti znovuzvolení v jednokolové volbě, v níž vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Křesla v Kongresu se přidělují jednotlivým správním oblastem podle systému poměrného zastoupení, stejně jako mandáty v městských radách.

Trump hodlá omilostnit exprezidenta Hondurasu odsouzeného v USA na 45 let
Juan Orlando Hernández (uprostřed) na snímku z roku 2022

„Demokracie před soudem,“ psal Trump

Trump tento týden varoval, že demokracie v Hondurasu je „před soudem“. Na síti Truth Social uvedl, že vítězství vládního hnutí Libre by umožnilo „narkoteroristům“ a „komunistům“ převzít kontrolu nad zemí, kde Spojené státy provozují strategickou leteckou základnu Soto Cano. Trump zároveň vyzval voliče, aby volili konzervativce Asfuru, jehož označil za „jediného skutečného přítele svobody v Hondurasu“.

Asfura, stavební podnikatel a někdejší starosta hlavního města Tegucigalpa, patří ke stejné Národní straně jako bývalý prezident Juan Orlando Hernández. Ten je ve Spojených státech vězněn za pašování kokainu. Trump tento týden oznámil, že ho omilostní, a to navzdory svým slibům zastavit tok drog do USA, píše deník The New York Times.

Druhým pravicovým kandidátem je sportovní komentátor Salvador Nasralla z Liberální strany. Než přešel do opozice, působil v první části mandátu současné levicové prezidentky Xiomary Castrové jako viceprezident. Podle deníku The Financial Times (FT) ho Trump označil za „nedůvěryhodného“.

Vládní stranu Libre zastupuje Rixi Moncadová, bývalá ministryně financí a obrany. Hnutí v roce 2021 drtivě zvítězilo, nyní ale čelí rostoucí nespokojenosti obyvatel, kteří kritizují nenaplněné sliby a pomalý pokrok v boji proti korupci a kriminalitě.

Nasry Asfura z Národní strany (PN), Rixi Moncadu ze Strany svobody a obnovy (LIBRE) a Salvador Nasralla z Liberální strany (PLH)
Zdroj: Reuters/Leonel Estrada and Fredy Rodriguez/File Photo

Dosavadní prezidentkou je Xiomara Castrová, jejíž manžel Manuel Zelaya byl v roce 2009 svržen armádou a vyveden ze země v pyžamu. Castrová podle analytiků spolupracovala s americkou administrativou „poměrně konstruktivně“, píše FT.

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám
Prolet amerických letounů nad údernou skupinou letadlové lodi Gerald R. Ford

Volby mohou vyústit v krizi, míní analytici

Hlavní kandidáti se v závěru kampaně obviňovali z korupce i plánů na manipulaci hlasování. Podle analytiků je reálné, že poražené tábory výsledky neuznají, což může v zemi vyvolat nepokoje. Naposledy se Honduras ocitl v podobné situaci v roce 2017, kdy tehdejší sporné volby vyústily v protesty a následný zásah armády, při němž zemřelo téměř dvacet lidí, připomíná NYT.

„Krize se dá očekávat, protože sama Rixi Moncadová řekla, že nebude důvěřovat předběžným výsledkům,“ uvedla Ana María Méndez Dardónová z Washington Office on Latin America. „Je vysoce pravděpodobné, že strany výsledky nepřijmou a budou tvrdit, že došlo k podvodu.“

Průzkumy veřejného mínění, které ale nejsou považovány za příliš spolehlivé, naznačují těsný souboj, přičemž až pětina voličů je stále nerozhodnutá, dodala analytička.

„Lidé v Hondurasu jsou na politickou elitu naštvaní,“ myslí si konzultant a autor zpravodaje Latin America Risk Report James Bosworth. „Kdo vyhraje, vyhraje proto, že lidé nesnášejí ostatní kandidáty ještě víc,“ dodal.

Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi
José Antonio Kast

USA doufají v odklon země od Číny

Náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau tento týden v Organizaci amerických států sdělil, že Washington sdílí obavy pozorovatelů ohledně „zasahování, zastrašování a politického tlaku“. Podle něj Honduras „čelí nejisté budoucnosti“.

Středoamerická země je pro Trumpovu administrativu klíčovým partnerem v boji s nelegální migrací a pašováním drog, uvedl deník Financial Times.

Volby mohou také změnit mezinárodní orientaci Hondurasu. V roce 2023 přerušil vztahy s Tchaj-wanem a navázal je na Peking. Středoamerická země se také připojila k iniciativě Pásu a stezky (BRI).

„Moncadová i Castrová podporují pokračování vztahů s Pekingem, zatímco Nasralla a Asfura slíbili návrat k Tchaj-wanu,“ uvedl Bosworth s tím, že Spojené státy by změnu zahraničněpolitické orientace Hondurasu vnímaly jako „zásadní vítězství“.

Latinská Amerika se přibližuje Číně. Peking investuje do těžby, přístavů i energetiky
Jeřáby v megapřístavu Chancay v Peru postaveném čínskou státní společností Cosco Shipping

Výběr redakce

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

08:25Aktualizovánopřed 13 mminutami
Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

12:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a oběť

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a oběť

02:17Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

před 6 hhodinami
Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi

Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi

08:22Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

před 7 hhodinami
Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

06:25Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 193 lidí

Už nejméně 193 obětí si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Dalších 228 lidí se stále pohřešuje. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu od ostrova vzdálila, části hlavního města Kolombo čelí povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury. Počet obětí záplav stoupl i na indonéské Sumatře, a to na 417, uvádí Reuters.
08:25Aktualizovánopřed 13 mminutami

Nawrocki zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta do Moskvy

Polský prezident Karol Nawrocki se nesejde s maďarským premiérem Viktorem Orbánem kvůli jeho nedávné cestě do Moskvy. S odvoláním na prezidentova spolupracovníka to v neděli napsala polská média. Polská hlava státu se chystá do Maďarska ve středu na summit prezidentů Visegrádské skupiny (V4), kterou tvoří Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Setkání s prezidenty V4 má Nawrocki nadále v plánu.
před 1 hhodinou

V Hondurasu začaly mimořádně vypjaté volby

Obyvatelé Hondurasu volí novou hlavu státu a všechny členy Kongresu. Volby se odehrávají v napjaté atmosféře, v níž se tři hlavní kandidáti navzájem obviňují z korupce a možné manipulace výsledků, píše web Financial Times. Do kampaně navíc zasáhl americký prezident Donald Trump, který otevřeně podpořil konzervativního kandidáta Nasryho Asfuru. Podle analytiků hrozí, že poražení kandidáti neuznají výsledek voleb a v zemi vypuknou nepokoje.
před 1 hhodinou

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oficiálně požádal prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Oznámila to prezidentova kancelář, úřad premiéra se k tomu zatím nevyjádřil. Netanjahu to zdůvodnil potřebou národního usmíření. Premiér Izraele čelí dlouhodobému soudnímu řízení kvůli korupci. Obvinění popírá a prohlásil se za nevinného.
12:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a oběť

Ruský noční dronový útok zabil v Kyjevské oblasti jednoho člověka a dalších devatenáct zranil, uvedl v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 122 bezpilotními letouny a dvěma balistickými střelami, protivzdušná obrana zlikvidovala 104 dronů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo noční zničení 33 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony a Černým mořem.
02:17Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajina vstupuje už do třetí zimy ve válečných podmínkách. Tentokrát ale zemi čekají podle prezidenta Volodymyra Zelenského vůbec ty nejhorší zimní měsíce. Rusko sahá k strategii zanechat Ukrajince ve tmě i chladu, a pokusit se tak zlomit jejich morálku. Letos se navíc ve velkém zaměřilo nejen na elektrárny a rozvodné sítě, ale také na plynárenskou infrastrukturu.
před 7 hhodinami

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i dospělí. Policisté po pachateli pátrají a domnívají se, že si mohl oslavu vybrat cíleně.
06:25Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Oznámila to agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák napsal mimo jiné oscarový scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll, která se odehrává v Československu.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...