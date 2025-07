Latinská Amerika se přibližuje Číně. Peking investuje do těžby, přístavů i energetiky

před 1 h hodinou | Zdroj: Council on Foreign Relations , Jamestown Foundation , GIS , Buenos Aires Herald , Americas Quarterly , The Dialogue , American Enterprise Institute , Atlantic Council , Diálogo Político , Modern Diplomacy , Global Finance Magazine , Reuters , BBC

Do rozvoje energetiky se výrazně zapojují čínské státní podniky, jako je PowerChina, která v roce 2022 realizovala projekty v jedenácti latinskoamerických zemích. O rok později pak zaplatil Peking zhruba tři miliardy dolarů (69 miliard korun) za nákup dvou peruánských dodavatelů elektřiny, čímž podle některých odborníků získal téměř monopol na distribuci elektřiny v zemi, poznamenává zpráva Council on Foreign Relations.

Peking v rozmezí let 2005 až 2024 do energetických projektů v rámci rozvojových investic v regionu investoval 94,1 miliardy dolarů (2,164 bilionu korun). Jednalo se zejména o výstavbu rafinérií a zpracovatelských závodů v zemích se zásobami uhlí, mědi, zemního plynu, ropy a uranu. Mezi největší příjemce tak patřila Venezuela, Brazílie a Ekvádor.

Podle americké generálky a bývalé šéfky Jižního velení amerického ministerstva obrany Laury J. Richardsonové by ale mohl přístav v budoucnu hostit čínské válečné lodě, což by z něj potenciálně učinilo strategický bod pro plány Pekingu na vojenskou expanzi, zmínila v rozhovoru pro Financial Times .

Peking láká i těžba strategických surovin

V posledních letech se Peking zaměřuje také na těžbu strategických surovin jako měď či lithium. Pozornost se soustředí zejména na takzvaný „lithiový trojúhelník“ tvořený Argentinou, Bolívií a Chile, které společně drží přibližně polovinu světových známých zásob tohoto strategického minerálu klíčového pro výrobu baterií a elektromobilů.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by se globální poptávka po lithiu mohla během příštích patnácti let zvýšit až čtyřicetinásobně. IEA zároveň předpovídá, že poptávka po mědi vzroste během následujících pěti let o čtyřicet procent, přičemž do roku 2030 překoná aktuální výrobní kapacity.

Podle výzkumu OSN má Čína více než čtyřicet procent světových kapacit na tavení a rafinaci mědi, lithia, vzácných zemin a kobaltu. V Latinské Americe tvořila Čína v roce 2021 65 procent chilského vývozu nerostných surovin, což podle Světové banky odpovídalo přibližně šesti procentům chilského HDP.