V Bratislavě a Košicích pokračovaly protivládní demonstrace, s proslovem vystoupila i Vášáryová

Dav na bratislavské demonstraci, na kterou přišlo podle ČTK odhadem kolem 15 tisíc lidí, skandoval „Slovensko si nedáme“ a „Fico do basy“. Na favorita prezidentských voleb, předsedu vládní strany HLAS – sociálna demokracia Petera Pellegriniho, který dříve 20 let působil ve Ficově straně SMER – sociálna demokracia, lidé zase křičeli „podržtaška“.

„Stěžují si i redaktoři konkurenční televize Markíza kvůli tomu, že nové vedení zasahuje do jejich práce z politických důvodů,“ pokračoval Šilhan.

Zpravodaj ČT zároveň připomněl, že někteří zástupci opozice už upozornili na příliš rychlé schvalování nového zákona o slovenské televizi a rozhlasu. „V reakci na to už někteří zástupci koalice zdůraznili, že zákon pravděpodobně dozná některých změn. Minimálně to, že z něj vypadne velmi sporný a diskutovaný bod o tom, že by bylo možné de facto bez udání důvodů odvolat generálního ředitele RTVS,“ dodal z bratislavské demonstrace Šilhan.