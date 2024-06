Z redakce Markízy cítím potenciál bojovat, říká moderátor Kovačič

před 27 m minutami | Zdroj: ČT24

Nejsledovanější slovenská televize Markíza minulé pondělí oznámila, že přerušuje vysílání dvou diskuzních pořadů, Na telo a Na telo plus, které moderoval Michal Kovačič. Ten už prý před tímto oznámením cítil, že je pro vedení televize „nechtěným hostem“. Škrtání dílů pořadu Na telo totiž přišlo už několik týdnů zpět a vedení televize o tom dle Kovačiče nechtělo diskutovat. Zdůvodňovalo to prý nedostatkem personálu i nutností uklidňovat společnost. „Uklidňování společnosti je důležité, ale to neznamená, že máme škrtat kritické otázky,“ poznamenal pro Newsroom ČT24.

Rozhodnutí přerušit vysílání dvou pořadů Markíza učinila poté, co Kovačič v živém vysílání vedení stanice kritizoval. Hovořil o pokusech o cenzuru v diskuzích a televizních novinách ze strany vedení. „Přišlo doporučení, abych už tolik nemluvil o trestním zákoně v další relaci, že to lidi až tak nezajímá. Abych například po deseti minutách řešil jiná témata, třeba amnestie pro studny,“ uvedl jako příklad. V posledních dnech před oznámením stanice prý moderátor cítil, že je pro vedení Markízy „nechtěný host“. Podle něj se to projevovalo i tím, jakým způsobem s ním vedení nekomunikovalo škrtání dílů pořadu. „Absolutně o tom nechtěli diskutovat,“ dodal.

Ještě před kritickým vystoupením Kovačiče v živém vysílání bylo totiž známo, že pořad skončí v sezoně předčasně a nevědělo se, zda bude na podzim pokračovat. „(Šéf zpravodajství) Michal Kratochvíl si mě pár týdnů zpět zavolal do kanceláře s tím, že vysíláme mistrovství světa ve fotbale, proto musíme škrtnout poslední dvě epizody Na telo před létem, protože je se mnou nemá kdo odvysílat,“ přiblížil Kovačič. „Řekl, že zápasy sice nejsou v neděli, ale máme nedostatek personálu,“ doplnil moderátor. Podle něj mu to sice neznělo příliš logicky, ale Kratochvíl se tvářil „rozhořčeně“, proto mu uvěřil. Krátce nato si jej však nový šéf zpravodajství zavolal do kanceláře znovu. „Řekl mi, že další epizodu Na telo musíme zrušit. Tentokrát mi sdělil, že musíme uklidňovat společnost,“ popsal Kovačič. „Vysvětlil jsem mu, že už jsme díl Na telo po atentátu na premiéra Roberta Fica vysílali, sledovalo to poměrně hodně lidí, byly na to pozitivní reakce, takže nemám pocit, že bychom společnost neuklidňovali,“ dodal.