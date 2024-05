Vedení Markízy odmítlo požadavky zaměstnanců ohledně podoby vysílání

Nejsledovanější slovenská televize Markíza nemůže a ani nehodlá ustupovat ultimátům ohledně své programové struktury a personálních otázek, prohlásil PR manažer televize Lukáš Kočišek v reakci na výzvu části pracovníků a spolupracovníků Markízy, kteří po jejím vedení požadují, aby pokračovalo vysílání politického diskusního pořadu. Jeho okamžité pozastavení televize oznámila na začátku týdne poté, co moderátor Michal Kovačič v neděli v živém vysílání vedení stanice kritizoval a varoval před politickými tlaky na médií na Slovensku. Ve čtvrtek odpoledne vyhlásili nespokojení pracovníci televize stávkovou pohotovost.

„Zvláště v kontextu posledních událostí, kdy došlo k porušení všech zásad profesionální žurnalistiky ze strany vlastního zaměstnance, a tím k poškození dobré pověsti TV Markíza, považujeme zveřejněné požadavky za absolutní nepochopení situace,“ uvedla televize, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera. Kovačičův krok označila za zneužití živého vysílání a za velmi hrubé porušení jeho povinností.

Reportéři Markízy, kteří vystupovali v polední zpravodajské relaci televize, ve čtvrtek přišli do práce oblečeni v černém. Podobně v dubnu postupovali pracovníci slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize (RTVS), a to na protest proti vládou schválenému návrhu nového zákona o této stanici, který počítá kromě jiného s výměnou současného ředitele RTVS. Také pracovníci RTVS jsou ve stávkové pohotovosti.

Odpoledne pak stávkový výbor v Markíze, jehož členem je také Kovačič, oznámil vstup zaměstnanců a spolupracovníků televize do stávkové pohotovosti. Od vedení Markízy podle prohlášení kromě jiného žádají, aby slíbilo, že politická témata se vysílají objektivně a nestranně a že rozhodnutí a jednání politiků patří mezi zásadní zpravodajská témata.

Rovněž chtějí příslib, že televize nebude nestandardně zasahovat do obsahu schválených reportáží, a uznání toho, že je novinářskou povinností klást respondentům i nepříjemné dotazy. „Mluví se hodně o zklidnění společnosti, což je bezpochyby důležité téma, ale to neznamená, že máme škrtat kritické otázky. Kritické otázky je třeba klást, protože to je kontrola moci,“ sdělil Kovačič ČT. Stávkový výbor uvedl, že pro případ nesplnění požadavků jsou zaměstnanci připraveni na ostrou stávku.

Podle člena Redakční rady CME Hanse Mahra je využívání vysílacího času k prosazování osobních ambicí nejen porušením redakčních pravidel, ale také ohrožením zásad svobody médií.

„Plně podporuji rozhodnutí TV Markíza pozastavit pořad na letní sezonu. Nikdy nebylo plánováno a ani uvedeno, že pořad Na telo bude zrušen. Po rozhovorech s managementem TV Markíza a vedením redakce jsem přesvědčen, že po této přestávce se pořad Na telo vrátí, i když v trochu jiném formátu a samozřejmě s moderátorem, který se chová profesionálně a nezneužívá své moderátorské role,“ uvedl Mahr v dopise Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). Ten v minulých dnech situaci v Markíze označil za střet o zachování principů kritické a svobodné žurnalistiky.

Mahr věří, že TV Markíza ani CME nepodlehnou vnějšímu politickému tlaku a tlaku jednotlivých novinářů, kteří podle něj prosazují svou osobní či politickou agendu. „Skupina PPF ani její vedení nehrají žádnou roli v redakční politice. Vždy ale podporovaly snahu Redakční rady prosazovat dodržování redakčních zásad a zajistit, aby každé médium bylo řízeno odpovědně a nestranně,“ uzavřel.

Spory o podobu vysílání trvají už delší dobu

Stávající střet zaměstnanců a vedení Markízy je prozatím vyvrcholením sporů uvnitř televize, které trvají už několik měsíců. Nespokojení redaktoři tvrdili, že nový šéf zpravodajství, český novinář Michal Kratochvíl, prosazuje menší důraz na politické zprávy a od redaktorů chce, aby se vyhýbali konfrontaci s vládními politiky. Pracovníci Markízy v prohlášení tvrdili, že jim jde o zachování svobody zpravodajství televize.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) po loňském jmenování do čela své nynější vlády označil Markízu a další tři média za nepřátelská a přestal jim odpovídat na dotazy. Do diskusního pořadu Markízy pak letos na jaře přestali chodit vládní politici. Další pořady, nebo jejich moderátoři kvůli tomu skončili.