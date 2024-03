Slováci vyhledávají alternativní média, obhajovala Šimkovičová změny veřejnoprávního rozhlasu a televize

Před volbami

Slovensko je v aktivní předvolební kampani před prezidentskými volbami, upozornil komentátor Karel Lovaš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj je potřeba si uvědomit, že slovenský premiér Robert Fico ze Smeru–SD by neschválil dané kroky své vlády, aniž „by to neměl vykalkulované“.

„Robert Fico je natolik zkušený politik, že pokud by neměl interní průzkumy, že toto téma nepřivede Slováky do ulic a že by to nějakým způsobem mohlo ovlivnit prezidentské volby, tak by do toho nešel a odložil by to týden po volbách,“ míní Lovaš.

Po posledních parlamentních volbách se ve slovenské sněmovně nenachází zástupci extremistických stran. Jejich voliče podle Lovaše získal právě Fico. „On velmi dobře ví, že tohle je ta skupina obyvatel, ke které promlouvá i těmito změnami. O tom všem mluvil v rámci předvolební kampaně a naplňuje svůj předvolební program,“ řekl Lovaš.