Polsko staví mohutné opevnění na východní hranici

Polský prezident Andrzej Duda vyzval k rozmístění amerických jaderných zbraní na území Polska. Podle něj by se infrastruktura NATO měla 26 let po rozšíření směrem na východ také posunout tímto směrem. Země od příštího roku zavede systém vojenských školení pro civilisty. Na hranicích s Ruskem mezitím finišuje stavba prvního úseku vojenských opevnění.

Obrana před ruskými zvěrstvy

Stavba vojenského opevnění bezprostředně na hranici reaguje na nedávnou komplexní změnu polské obranné strategie, která předpokládá, že armáda nevyužívá taktickou hloubku svého území, ale brání každý jeho metr. „Když jsme v médiích viděli, co se na Ukrajině dělo civilistům, tak to nemůžeme nechat zopakovat,“ dodal Bednarko s narážkou na vraždění a mučení, kterého se dopouštějí ruští okupanti.

Celá obranná linie za v přepočtu šedesát miliard korun má vzniknout do tří let. Pro vládu premiéra Donalda Tuska jde o prioritu. Usiluje o financování z EU, k čemuž se otevřela cesta ve středu, když Evropský parlament projekt označil za klíčový pro bezpečnost kontinentu. „Všechno to slouží k odstrašení agresora. Proto to je investice do míru,“ prohlásil Tusk.