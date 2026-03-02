Divadlo v Dlouhé mluví o Vegetariánce


Na jevišti ožívá román jihokorejské spisovatelky Han Kang, před dvěma lety oceněné Nobelovou cenou. Inscenaci Vegetariánka o vzpouře proti konvencím připravilo pražské Divadlo v Dlouhé.

Jonghje se stala vegetariánkou poté, co se probudila z noční můry. Její důvody jsou ale mnohem hlubší. „Je to o temnotě, kterou si nosíme s sebou. O traumatu i zpracovávání kolektivního traumatu,“ vysvětluje herec Matyáš Řezníček.

V patriarchálně uspořádané společnosti stála Jonghje vždy na okraji. Otec ji za přihlížení matky bil, pro manžela byla služkou, pro švagra zase objektem sexuální posedlosti. Jedinou oporou jí je sestra.

Nobelovu cenu za literaturu získala Han Kang, i Češi znají její Vegetariánku
Han Kangová na snímku z roku 2023 při projevu ve svém rodném městě Kwangdžu

Jonghjeini příbuzní jsou jedinými postavami na jevišti – titulní Vegetariánka totiž vystupuje v jejich promluvách. „Je to dobrá hra s perspektivou. Když o někom mluvíte, vždycky je to váš vztah k tomu člověku,“ upozorňuje herečka Veronika Lazorčáková. „Tím, že Vegetariánka chybí, tak se jí každý divák trochu stává a trochu se dívá jejíma očima,“ dodává dramaturgyně Tereza Marečková.

Bestseller díky Nobelově ceně

V době vydání knihy byla Han Kang doma i v zahraničí téměř neznámou autorkou. Pozornost i za hranicemi rodné země jí přinesla především Nobelova cena, kterou získala jako první Jihokorejka v historii.

Boom nobelistky Han Kang. Za pár dní se prodal více než milion jejích knih
Jihokorejci se fotí s knihami Han Kang v soulském knihkupectví

Do týdne od vyhlášení Nobelových cen se jen v Jižní Koreji prodalo přes milion výtisků jejích knih. Korejská literatura, která do té doby ležela ve stínu té čínské a japonské, ukázala, že rovněž může udávat trendy. „Mně přišlo zajímavé, jak Han Kang odhaluje neurčitý komplikovaný nepořádek v hlavě všech postav,“ poznamenává herec Jiří Spišák.

Přes veškeré pozitivní ohlasy zůstává ale téma Vegetariánky mrazivé. Titulní hrdinka se pod tíhou všech traumat, které na ní její okolí napáchalo, chce vzdát vlastní lidskosti a stát se součástí rostlinné říše.

