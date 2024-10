Boom nobelistky Han Kang. Za pár dní se prodal více než milion jejích knih

před 46 m minutami | Zdroj: Reuters , AP , The Korea Times , The Korea JoongAng Daily

Když se jihokorejská spisovatelka Han Kang dozvěděla, že ona je letošní laureátkou Nobelovy ceny za literaturu, skromně podotkla, že své vítězství oslaví šálkem čaje se synem. Místo ní ale slavili Jihokorejci, kteří nakoupili už přes milion výtisků jejích knih. Zájem je o vše, co s Han Kang více či méně souvisí. A prestižní ocenění by mohlo přispět k popularitě jihokorejské literatury i v zahraničí.

Přitom jen necelý týden po vyhlášení Nobelových cen stačil na to, aby prodej výtisků všech knih Han Kang milionovou hranici překročil. A to jen tištěných svazků ve třech největších korejských knihkupectvích. Vedle toho se prodalo na 70 tisíc elektronických knih.

V případě Han Kang byl nyní boom okamžitý. Jakmile 10. října tajemník Švédské akademie přečetl její jméno coby laureátky Nobelovy ceny za literaturu, začali spisovatelčini krajané vykupovat její romány, povídky i poezii – jak v kamenných obchodech, tak na internetu.

Největší řetězec knihkupectví v zemi, Kyobo Book Centre, uvedl, že prodej knih Han Kang v pátek (tedy den po ocenění) raketově vzrostl, zásoby se téměř okamžitě vyprodaly a v nejbližších dnech jich může být nedostatek.

Krátce po oznámení letošní laureátky také shodila enormní návštěvnost některé weby on-line knihkupectví. Na portálu Koybo bylo v pátek ráno z deseti nejprodávanějších knih devět od Han Kang.

Návrat k traumatům i písním

Vedle zvědavosti týkající se tvorby první literární nobelistky své země přijde zájemcům o její knihy důležité i to, co můžou přinést. „Opravdu doufám, že duše obětí a pozůstalých se díky její knize vyléčí z bolesti a traumatu,“ prohlásil například Kim Chang-beom, který stojí v čele sdružení pozůstalých po obětech masakru na Čedžu. V románu Neloučím se navždy zpracovala Han Kang následky protikomunistické čistky na přelomu čtyřicátých a padesátých let, jíž padl za oběť zhruba každý desátý obyvatel tohoto ostrova. Román vyjde česky příští rok.

Boom spojený s Han Kang zasáhl nejen literaturu. V hudebních žebříčcích poskočila nahoru skladba How can I love the heartbreak, you're the one I love od korejského dua AKMU. Stačilo, že Han Kang píseň zmínila jako svou oblíbenou v rozhovoru v roce 2021 – a nyní se jejím dřívějším vyjádřením opět dostalo pozornosti.

Han Kang tehdy o songu mluvila v souvislosti s psaním románu Neloučím se navždy. Slyšela píseň prý v taxíku krátce poté, co dokončila první verzi knihy. „Myslela jsem, že tuhle slavnou píseň prostě znám, ale když jsem ji poslouchala, text poslední části se mě dotkl úplně jiným způsobem a já se nečekaně rozplakala,“ přiznala. Dojal ji obraz, že „láska hluboká jako moře úplně vyschne“.