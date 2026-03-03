Rijksmuseum „vrátilo“ Rembrandtovi obraz

Odborníci z amsterdamského Rijksmusea potvrdili pravost Rembrandtova obrazu. Malba s biblickým motivem byla napřed nizozemskému mistrovi připisována, před více než půlstoletím byla ale z jeho tvorby vyřazena.
Obraz Zachariášovo vidění v chrámu zachycuje moment z Bible, kdy se překvapený kněz Zachariáš od archanděla Gabriela dozvídá, že i přes svůj pokročilý věk bude mít se svou ženou syna – Jana Křtitele. Rembrandt Gabriela nezpodobnil, místo toho jen naznačil jeho přítomnost prostřednictvím světla vystupujícího z pravého horního rohu malby.
Odborníci dospěli k závěru, že Rembrandt van Rijn tento výjev namaloval v roce 1633, když mu bylo téměř třicet let. Prověřování obrazu trvalo dva roky, po které znalci srovnávali Zachariášovo vidění s dalšími díly nizozemského mistra ze stejného období. Přesnou dataci pomohly určit dendrochronologické testy, tedy metoda založená na analyzování letokruhů dřeva.
Za Rembrandtovo dílo byla přitom malba považována až do roku 1960, poté ovšem byla z jeho tvorby vyřazena, což podle odborníků na umění bylo rozhodnutí založené na méně pokročilých technikách, než jsou ty, které mají k dispozici dnes.
Rijksmuseu v Amsterdamu obraz pro dlouhodobou zápůjčku poskytl anonymní soukromý sběratel. Současný majitel dílo zdědil po svém otci, který jej koupil v roce 1961, kdy zmizelo z očí veřejnosti.
Malbu muzeum po několika desetiletích od středy znovu vystaví. „Je úžasné, že se lidé nyní mohou dozvědět více o mladém Rembrandtovi – toto velmi působivé dílo vytvořil krátce po přestěhování z Leidenu do Amsterdamu. Je krásným příkladem jedinečného způsobu, jakým Rembrandt zobrazuje příběhy,“ uvedl ředitel muzea Taco Dibbits.
Rijksmuseum má ve sbírkách i další Rembrandtova díla, včetně slavné – a nedávno restaurované – Noční hlídky.