Rijksmuseum „vrátilo“ Rembrandtovi obraz

Odborníci z amsterdamského Rijksmusea potvrdili pravost Rembrandtova obrazu. Malba s biblickým motivem byla napřed nizozemskému mistrovi připisována, před více než půlstoletím byla ale z jeho tvorby vyřazena.

Obraz Zachariášovo vidění v chrámu zachycuje moment z Bible, kdy se překvapený kněz Zachariáš od archanděla Gabriela dozvídá, že i přes svůj pokročilý věk bude mít se svou ženou syna – Jana Křtitele. Rembrandt Gabriela nezpodobnil, místo toho jen naznačil jeho přítomnost prostřednictvím světla vystupujícího z pravého horního rohu malby.

Odborníci dospěli k závěru, že Rembrandt van Rijn tento výjev namaloval v roce 1633, když mu bylo téměř třicet let. Prověřování obrazu trvalo dva roky, po které znalci srovnávali Zachariášovo vidění s dalšími díly nizozemského mistra ze stejného období. Přesnou dataci pomohly určit dendrochronologické testy, tedy metoda založená na analyzování letokruhů dřeva.

Potvrzený Rembrandtův obraz Zachariášovo vidění v chrámu v Rijksmuseu
Dílo Rembrandtovo už jednou bylo

Za Rembrandtovo dílo byla přitom malba považována až do roku 1960, poté ovšem byla z jeho tvorby vyřazena, což podle odborníků na umění bylo rozhodnutí založené na méně pokročilých technikách, než jsou ty, které mají k dispozici dnes.

Rijksmuseu v Amsterdamu obraz pro dlouhodobou zápůjčku poskytl anonymní soukromý sběratel. Současný majitel dílo zdědil po svém otci, který jej koupil v roce 1961, kdy zmizelo z očí veřejnosti.

Potvrzený Rembrandtův obraz Zachariášovo vidění v chrámu v Rijksmuseu
Malbu muzeum po několika desetiletích od středy znovu vystaví. „Je úžasné, že se lidé nyní mohou dozvědět více o mladém Rembrandtovi – toto velmi působivé dílo vytvořil krátce po přestěhování z Leidenu do Amsterdamu. Je krásným příkladem jedinečného způsobu, jakým Rembrandt zobrazuje příběhy,“ uvedl ředitel muzea Taco Dibbits.

Rijksmuseum má ve sbírkách i další Rembrandtova díla, včetně slavné – a nedávno restaurované – Noční hlídky.

