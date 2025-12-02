V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

Do nového hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby odchází čtrnáct ze šestnácti českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Koalice, kde měli občanští demokraté většinu, bude v krajském městě pokračovat, uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.
V městském zastupitelstvu budou ODS zastupovat Jiří Borovka a Petr Pelech. Občanské demokraty opouští všech sedm českobudějovických radních z deseti včetně primátorky a tří jejich náměstků. „V pokračování koalice ve stejném personální složení však nikdo nevidí problém,“ uvedl Maroš. Kromě ODS tvořili vládní alianci ve městě zástupci uskupení Společně pro Budějovice.
Jde o další vlnu odchodů členů ODS v posledních dnech. Kuba stranu opustil minulý týden, kdy oznámil, že se s jejím vedením názorově rozchází a že založí nové hnutí. Odchod ze strany následně avizovali i další členové, například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová či první jihočeský hejtman Jan Zahradník. V pondělí pak oznámilo odchod do nového hnutí třicet jihočeských zastupitelů za ODS ze 34.
„Krajské a městské zastupitelstvo se z velké části překrývá. Proto změny v zastupitelském klubu na městě vyplynuly z celé situace zcela logicky,“ sdělil Maroš. Dodal, že on i jeho kolegové oficiálně ukončí členství v ODS v příštím týdnu. „Abychom pak na prosincovém zastupitelstvu ve městě a v kraji vystupovali už jako nezávislí,“ dodal náměstek.
Po komunálních volbách v roce 2022 vznikla v Českých Budějovicích koalice tvořená ODS, Společně pro Budějovice, Piráty a jedním členem Jihočechů 2012 se ziskem 23 mandátů ze 45. Loni na podzim opustili vládnoucí formaci Piráti. Koalice tak ztratila nadpoloviční většinu a nyní ji tvoří jen dvacet zastupitelů. Přesto nadále vládne, byť jako menšinová.
Zástupci Společně pro Budějovice už dopředu deklarovali, že budou v koalici pokračovat i přes odchod některých členů z ODS.