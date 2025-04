Návrh je v souladu s programovým prohlášením vlády

Mračková Vildumetzová také kritizovala senátní legislativní odbor za jeho výhrady k ústavní novele, mimo jiné kvůli nedostatečnému zdůvodnění. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se proti tomu důrazně ohradil, podle něj senátní právníci měří každému návrhu stejně bez ohledu na předkladatele, a kdo je za to kritizuje, „dělá medvědí službu demokracii“. „Nikdy bych si nedovolil někomu naznačovat, že by si to neměl dovolit, protože mně se to nelíbí,“ dodal Vystrčil.

Novela má NKÚ svěřit „kontrolu hospodaření právnických osob zřízených zákonem poskytujících veřejnou službu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání“. Vymezení je užší, než s jakým počítá ústavní novela exministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) nebo návrh pirátských poslanců, k němuž se vláda v lednu postavila negativně.

Cílem senátorské novely je podle jejích tvůrců rozšířit omezený rozsah ústavních kompetencí NKÚ, a to v souladu s dlouhodobě diskutovaným záměrem posílit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Senátoři připomínají, že návrh je v souladu s programovým prohlášením vlády, v němž se vláda zavázala nalézt řešení rozšíření pravomoci NKÚ ve vztahu k médiím veřejné služby.