Ukrajinky se v armádě uplatňují jako pilotky dronů


Horizont ČT24: Ženy v ukrajinské armádě
Jedním z největších problémů ukrajinské armády je nedostatek vojáků. Už od začátku plnohodnotné ruské invaze proto v uniformách slouží i značné množství žen – často v první linii. Tam se ale musely potýkat s tím, že některé z nich měly problém s fyzickou náročností. Ženy proto hledají uplatnění například jako operátorky a pilotky dronů či spojařky. V současnosti slouží přes sedmdesát tisíc Ukrajinek, což je o pětinu více než před čtyřmi roky. A pět a půl tisíce z nich v první linii. S hledáním pozice, na kterou se nejlépe hodí, jim dokáže pomoci armáda.

