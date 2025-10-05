Na Ukrajině bojuje na straně Ruska až pět tisíc Kubánců, tvrdí v interních dokumentech americká diplomacie ve snaze oslabit mezinárodní nesouhlas s embargem, které Spojené státy uplatňují vůči Kubě, kde vládne komunistická strana. V neděli to uvedla agentura Reuters. Kubánská vláda Rusko podle Washingtonu ve válce podporuje, což Havana dříve odmítla.
Za Rusko bojují na Ukrajině tisíce Kubánců, tvrdí USA
Američtí diplomaté podle Reuters vedou kampaň, aby se jim podařilo snížit počet zemí, které každoročně hlasují na Valném shromáždění OSN pro usnesení, jež odsuzuje americké embargo vůči Kubě. Loni usnesení podpořilo 187 zemí, proti byly jen Spojené státy a Izrael, Moldavsko se zdrželo. Cílem kampaně je podle Reuters přimět více států, aby se alespoň hlasování nezúčastnily nebo se zdržely.
„Po Severní Koreji patří Kuba k zemím, které přispěly nejvyšším počtem vojáků ruské agresi a odhaduje se, že na Ukrajině bojuje jeden tisíc až pět tisíc Kubánců,“ cituje Reuters z materiálů, které ministerstvo distribuovalo svým diplomatům. Podle těchto podkladů kubánská vláda aktivně podporuje Rusko v jeho válečném tažení.
Kubánská vláda vystupuje na podporu Moskvy, v minulosti ale tvrdila, že k bojům na Ukrajině nikterak nepřispívá. Kubánské úřady například v roce 2023 tvrdily, že rozbily síť obchodníků s lidmi, kteří prováděli nábor žoldnéřů, jež by bojovali po boku ruské armády na Ukrajině.
O tom, že se na Kubě uskutečňují tyto nábory, média píší delší dobu. Někdy jsou Kubánci vylákáni do Ruska pod záminkou jiného zaměstnání. Není jasné, nakolik jsou kubánské úřady do těchto náborů zapojeny. Na Kubě je však obyvatelstvo pod bedlivým dozorem policie, která chrání zájmy autoritářské vlády.
Na Kubě panuje špatná hospodářská situace
Kubánci hledají práci v zahraničí především kvůli velmi špatné hospodářské situaci na ostrově. Komunistická vláda přisuzuje velkou část problémů právě embargu, ale i dalším hospodářským restrikcím.
Washington to odmítá a tvrdí, že problémy způsobuje především korupce a nekompetentní vedení státu a hospodářství. Spojené státy embargo vůči Kubě uplatňují už desítky let.
Na Ukrajině po boku ruské armády bojují vojáci ze Severní Koreje, která podle informací Ukrajiny, Jižní Koreje a zemí NATO poskytuje Rusku také munici. Děje se tak zřejmě na základě dohody mezi vládami. KLDR a Rusko podepsaly smlouvu o strategickém partnerství, v níž se zavázaly k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.