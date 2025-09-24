Na agresivní chování Ruska není odpovědí appeasement, ale je třeba mu čelit silou a rozhodnou globální reakcí, řekl prezident Petr Pavel ve svém vystoupení před Radou bezpečnosti OSN (RB OSN) v New Yorku. Rusko neusiluje o mír, ale ve skutečnosti jím i mezinárodním právem pohrdá a systematicky porušuje základní zásady mírového soužití, uvedl prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před RB OSN prohlásil, že bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím a že ruský vůdce Vladimir Putin se bojí přímých jednání a chce pokračovat ve válce.
Odpovědí na ruskou agresi není appeasement, řekl Pavel v Radě bezpečnosti
„Rusko, jak je všem zřejmé, neusiluje o mír,“ zdůraznil Pavel, podle něhož Rusko jen předstírá připravenost k dialogu, zatímco porušuje základní zásady Charty OSN a snaží se zabrat další území a rozšířit svou sféru vlivu. „A bude v tom pokračovat, dokud mu to mezinárodní společenství bude umožňovat,“ prohlásil český prezident.
Pavel připomněl, že Ukrajina už léta dennodenně čelí útokům na civilisty, infrastrukturu a někdy i na zahraniční diplomatické mise. „Nedávné návrhy na ‚výměnu území‘ a pokračující vojenská eskalace svědčí o jeho (ruském) pohrdání mírem a mezinárodním právem.“
Ve svém několikaminutovém projevu také „co nejdůrazněji“ odsoudil nedávné proniknutí ruských dronů do polského vzdušeného prostoru. Podle Pavla to nebyl ojedinělý incident, ale „součást záměrné strategie Ruska zastrašovat své sousedy a testovat meze mezinárodního práva“. Česko s Polskem – ale také s Estonskem a Rumunskem, jejichž vzdušný prostor Rusko v posledních dnech taktéž narušilo – vyjadřuje plnou solidaritu a oceňuje jejich rozhodnou reakci na tento „zjevný akt agrese“, podotkl.
Pavel: Agresor nemůže být odměněn
Český prezident také vyslovil přesvědčení, že Ukrajina musí být klíčovým aktérem mírových jednání a musí schválit mírovou dohodu. „Agresor nemůže být odměněn za nezákonné použití síly. Pro spravedlivý a trvalý mír je nezbytná odpovědnost a plná náhrada způsobených škod,“ nechal se také slyšet.
V závěru svého proslovu pak Pavel vyzval všechny členy mezinárodního společenství, a zejména Čínu, aby „převzali svou odpovědnost a přestali umožňovat tuto rozvratnou agresivní válku, která hrozí dalším eskalováním a ohrožuje globální mír.“
Prezident Petr Pavel v New Yorku podotkl, že postup, jaký Evropa zvolí vůči zemím, jako je Čína, bude předmětem dalších jednání. V současnosti je podle něho mnohem důležitější, jaké sankce se budou vztahovat na Rusko, než jaká opatření se budou týkat Číny, Indie a případně dalších zemí. „I když samozřejmě jejich význam nijak nepodceňuji, protože Čína, Indie, Írán jsou významnými podporovateli Ruska v této válce,“ dodal Pavel.
Zelenskyj: Bez Číny je Rusko ničím, Putin se bojí přímých jednání
O Číně mluvil ve svém projevu před Radou bezpečnosti také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Zde (v RB OSN) je také představitel Číny, mocné země, na které je Rusko nyní úplně závislé,“ řekl prezident. „Jestli Čína skutečně chce ukončit tuto válku, mohla by přimět Moskvu ukončit invazi. Bez Číny je putinovské Rusko ničím.“
Peking důsledně popírá, že by poskytoval vojenskou pomoc Moskvě, a snaží se prezentovat jako nezúčastněný zprostředkovatel, připravený pomoci k urovnání konfliktu. Zároveň ovšem od začátku plnohodnotné ruské války na Ukrajině zesílily obchodní vazby obou zemí a Rusko je v důsledku západních sankcí stále více závislé na dodávkách zboží a technologií z Číny. Prodej ropy do Číny či do Indie také například podle amerického ministerstva financí zajišťuje Moskvě prostředky k financování války.
Zelenskyj rovněž v RB OSN obvinil Putina, že se bojí přímých jednání s Ukrajinou a v zahraničí se objevuje jen proto, aby získal čas a pokračoval v bojích.
„Ruský zástupce (v RB OSN) je zde přítomen, ale samozřejmě není tím, kdo skutečně rozhoduje. Ten se bojí usednout tváří tvář s Ukrajinou a světem a otevřeně přiznat, že chce jen válku. Zato Putin vysílá delegace, které nedokáží a nechtějí zastavit krveprolití. Když se objeví v zahraničí, v Pekingu či jinde, tak jen proto, aby získal čas na zabíjení, zatímco předstírá, že usiluje o diplomacii,“ prohlásil.
Ukrajinský prezident později také řekl, že Rusko vysílá drony do vzdušného prostoru členských zemí NATO, aby prozkoumalo tamní systémy protivzdušné obrany, nalezlo jejich slabiny a zjistilo, nakolik je Evropa připravena.
Pavel: Pachatelé zločinů na ukrajinských dětech musí stanout před soudem
Pavel se také účastnil jednání o prosazování míru na Ukrajině prostřednictvím návratu Ruskem unesených dětí, které se uskutečnilo na okraj zasedání Valného shromáždění. Česko podle něj jasně vidí zločiny páchané na ukrajinských dětech a mladých lidech pod ruskou okupací. Jejich pachatelé musí být postaveni před spravedlnost, zdůraznil.
Pavel také řekl, že Česko téma pravidelně otevírá na mezinárodních fórech a že bude nadále podporovat práci mezinárodní koalice, která usiluje o návrat každého deportovaného ukrajinského dítěte domů.
Připomněl rovněž, že měl možnost setkat se s třemi ukrajinskými dětmi deportovanými z ukrajinského Mariupolu do Ruska. Jejich příběhy jsou podle něj důkazem toho, že „únosy dětí se Rusko nejen dopouští zločinu, ale snaží se také ukrást a popřít budoucnost Ukrajiny“.
Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 zatykač na ruského vůdce Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Ve snaze zničit ukrajinskou identitu odvlekla Moskva od února 2022 podle Kyjeva minimálně dvacet tisíc ukrajinských dětí.