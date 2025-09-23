V New Yorku v úterý odpoledne SELČ začala všeobecná rozprava 80. zasedání Valného shromáždění OSN, ve které jako jeden z prvních s velmi očekávaným projevem vystoupí americký prezident Donald Trump. Rada bezpečnosti OSN pak bude jednat o izraelsko-palestinském a rusko-ukrajinském konfliktu.
ŽivěPrincipy OSN jsou pod palbou, řekl Guterres na úvod Valného shromáždění
Generální tajemník OSN António Guterres na úvod zasedání mimo jiné řekl, že tato instituce není jen „místem pro setkávání, ale také morální kompas a maják pro lidská práva“. Dodal, že po 80 letech „musíme znovu čelit výzvám, kterým čelili otci-zakladatelé (OSN)“. Upozornil, že principy OSN jsou pod palbou, z hladu se stává zbraň a že si některé země myslí, že na ně se pravidla nevztahují.
Následně zmínil konflikt v Pásmu Gazy, přičemž vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech rukojmí a plnému přístupu humanitární pomoci do regionu. Nic nemůže ospravedlnit teroristické útoky, braní rukojmí ani kolektivní trest pro palestinský lid a systematické ničení Gazy, zdůraznil.
Následně promluvil Guterres například o klimatických výzvách, obnovitelných zdrojích energie či umělé inteligenci. „Jako mezinárodní komunita musíme zajistit, aby technologie lidstvo pozvedala,“ prohlásil.
Zkrácené financování ze strany USA
Projev Trumpa, který není zastáncem multilateralismu, je sledován mimo jiné proto, že bude jeho prvním před Valným shromážděním od lednového nástupu do funkce, od kterého už Bílý dům výrazně zkrátil financování řady mezinárodních a rozvojových projektů. Očekává se, že se prezident USA vyjádří i k válkám v Gaze a na Ukrajině, o jejichž ukončení zatím marně usiluje. V plánu má schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Česko na Valném shromáždění zastupuje prezident Petr Pavel, který by měl pozdě večer SELČ vystoupit před Radou bezpečnosti právě k tématu války na Ukrajině. K ní ho vpodvečer SELČ čeká i jednání o prosazování míru prostřednictvím návratu z Ukrajiny unesených dětí.
Pavel má v plánu také zahájení výstavy UNICEF v Česku, Česko v UNICEF či bilaterální schůzku s korejským prezidentem I Če-mjongem.