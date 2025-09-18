Jednáním s britským premiérem Keirem Starmerem zakončí americký prezident Donald Trump státní návštěvu Spojeného království. Zatímco se první den návštěvy ve středu nesl ve znamení okázalých královských poct na hradě Windsor, čtvrtek by měl být věnován politickým tématům.
Trumpa čeká na závěr návštěvy Británie jednání se Starmerem
Trump se ve čtvrtek ráno v historickém sídle králů ve Windsoru rozloučí s Karlem III. a zamíří do venkovského sídla britských premiérů Chequers. Se Starmerem se už setkal při středeční windsorské vojenské ceremonii, prostor k jednání však budou mít až dnes. Očekává se, že témata schůzky mohou sahat od komplikovaných obchodních vztahů obou zemí až po válku na Ukrajině.
Oba lídři se scházejí v době, kdy na vzájemný obchod dopadají cla zavedená letos Trumpem. Starmer je zároveň jedním z lídrů takzvané koalice ochotných, kteří se snaží Trumpa přesvědčit k větší podpoře Ukrajiny a silnějšímu tlaku na ruského vládce Vladimira Putina ve snaze ukončit jím zahájenou válku.
Klíčová témata jednání
„Každá diplomatická návštěva nemá takové uvítání, takový servis,“ podotknul ve vysílání ČT24 Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Upozornil však, že Spojené státy jsou významným partnerem Velké Británie, podle toho také uvítání vypadá. Starmer si dle něj také dával záležet na tom, aby Trumpovi „lichotil“.
Připomněl, takzvaná charm offensive začala již v únoru, když Starmer Trumpovi v Oválné pracovně prezentoval pozvání od britského krále Karla III. „Je vidět, že to je přístup evropských politiků k americkému prezidentovi, kteří si dobře uvědomí, že Donald Trump má toto rád, že skutečně oceňuje tento – až někdy podlézavý – přístup,“ popsal Jirušek.
Při jednání s britským premiérem by měly být na pořadu dne investice amerických technologických firem. „V minulých měsících se jednalo o tom, zda bude Velká Británie uplatňovat svoji vnitřní legislativu na americké firmy, které poskytují elektronické nebo datové služby ve Velké Británii, zda budou zdaňovány nějakou vyšší sazbou,“ nastínil.
Má se debatovat také o průmyslovém partnerství. „Zmiňovala se například partnerství v jaderných technologiích, u kterých se předpokládá, že by v nějaké formě mohly zažít jakousi renesanci,“ pokračoval Jirušek.