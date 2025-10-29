USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států amerických snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Severoatlantické aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca.

Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Bukurešti uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé. Vzhledem k prioritám administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa se toto rozhodnutí očekávalo, uvedlo rumunské ministerstvo s odkazem na snahu Washingtonu soustředit pozornost na oblast Indo-Pacifiku.

Přibližně tisíc amerických vojáků nadále na území Rumunska zůstane, v současnosti je jich v zemi asi tři tisíce.

Rumunsko se stalo členem NATO v roce 2004. V roce 2024 začaly práce na modernizaci a rozšíření základny Mihail Kogalniceanu, ve které má být v budoucnu umístěno přibližně deset tisíc aliančních vojáků.

