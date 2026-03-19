Kauza Sbormistr otvírá debatu o zfilmování reálných osudů, říká šéf producentů


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
90′ ČT24: Rozhovor s Vratislavem Šlajerem
Natáčení podle reálného osudu má rozměr legislativní i etický, uvádí předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. V pořadu 90’ ČT24 mluvil obecně, podnětem k tématu bylo předběžné rozhodnutí soudu ohledně snímku Sbormistr. Šlajer považuje za pozitivní, že budí diskusi o zpracování reálných osudů.

„Když prostě víte, že vyprávíte nějaký konkrétní příběh konkrétního člověka, ten člověk žije nebo jsou ještě živí jeho dědicové, protože osobnostní práva se i dědí, tak potřebujete svolení,“ vysvětluje Šlajer, jak by měli filmaři přistupovat ke zpracování reálných osudů.

Šedou zónu připouští například v případě umělecko-kritických příběhů o odsouzených zločincích. „Tam je jistým způsobem právo pojmenovávat některé nekalé jevy,“ říká. „Ale i tak je základ zjistit, koho se to týká,“ dodává. Zdůrazňuje, že tvůrci musí myslet i na etický rozměr. „Musíte uvažovat o tom, co to vytváří za dojem kolem těch osob,“ upřesnil. Řada filmového a seriálového zpracování true crime příběhů z posledních let podle něho dokazuje, že to dodržet lze.

Plošný právní dopad Šlajer nečeká

Téma zpracování skutečných osudů se stalo aktuálně probíranou otázkou v souvislosti se snímkem Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka. Obvodní soud pro Prahu 4 ve středu předběžným opatřením zakázal televizní vysílání tohoto snímku v Česku. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra
Záběry z natáčení filmu Sbormistr (červen 2023)

Šlajer se nedomnívá, že by případný definitivní soudní zákaz uvedení Sbormistra ovlivnil zásadně další filmy či seriály inspirované skutečností. „Rozhodně to bude precedent, ale pořád je to jedna kauza, kde dochází k nějakému konkrétnímu sporu. Myslím si, že to nebude mít plošně žádný právní dopad,“ uvedl. Kauza podle něho budí pochopitelné emoce. „Na jednu stranu je škoda, že to došlo takhle daleko, na druhou stranu je dobře, že tu bude jasné rozhodnutí soudu,“ míní.

Dopad má ale projednávání Sbormistra u soudu právě na diskusi, jak pracovat s reálnými osudy a jak je zobrazovat. „Byť je to emotivní, otvírá docela zdravou debatu kolem audiovize se společenským přesahem. Ukazuje se, že všichni unitřv audiovize chtějí najít zodpovědný přístup,“ říká.

Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy
Záběry z natáčení filmu Sbormistr (červen 2023)

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

před 8 mminutami
Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

před 18 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 18 mminutami
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 47 mminutami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 2 hhodinami
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

před 2 hhodinami
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 3 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

před 5 hhodinami

Filmové premiéry: Spasitel, Tajný agent či Při zemi

Co nového promítají kina? Ve sci-fi Spasitel závisí záchrana Země na učiteli přírodopisu v podání Ryana Goslinga. Na Oscara nominovaný snímek Tajný agent se vrací do doby, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura. Šanci na Oscara mělo i komorní drama Hlas Hind Radžab o záchraně šestileté dívky uvázlé uprostřed bojů v Gaze. Ve filmu Tanec s medvědem stojí manželský pár, ztvárněný Pavlou Gajdošíkovou a Kryštofem Hádkem, před rozhodnutím týkajícím se ještě nenarozeného dítěte. Poeticky natočený český dokument Při zemi přibližuje přírodu a jednotlivce, kteří se jí snaží pomáhat. Dokument je v premiérách zastoupen i maďarským snímkem 80 rozlícených novinářů. Investigativně sleduje tým žurnalistů soupeřících s autoritářským režimem.
Kauza Sbormistr otvírá debatu o zfilmování reálných osudů, říká šéf producentů

Natáčení podle reálného osudu má rozměr legislativní i etický, uvádí předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. V pořadu 90’ ČT24 mluvil obecně, podnětem k tématu bylo předběžné rozhodnutí soudu ohledně snímku Sbormistr. Šlajer považuje za pozitivní, že budí diskusi o zpracování reálných osudů.
„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
Novináři tvrdí, že odhalili identitu Banksyho. Všichni ji ale znát nechtějí

Agentura Reuters tvrdí, že ví, kdo je Banksy. Pečlivé pátrání její redaktory dovedlo k streetartovému umělci, jemuž se už několik desetiletí daří svou identitu skrývat. Díla tohoto fantoma, komentující břitce sociální či politickou situaci, se „zničehonic“ objevila na řadě míst světa a v aukcích se prodávají za miliony liber. Odhalení Banksyho zní jako senzace, někteří si ale myslí, že by v anonymitě měl dál zůstat.
Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
V Irsku našli relikviáře ukradené před dekádami z českého kostela

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř třiceti lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Ten připomíná, že kostely v některých oblastech Česka byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí zpět.
VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Před půl stoletím začala Státní bezpečnost zatýkat účastníky undergroundového koncertu v Bojanovicích. Ve vazbě jich skončilo dvacet dva. O tři měsíce později následoval soudní proces. Akce komunistické Státní bezpečnosti proti undergroundovému hnutí v bývalém Československu vyvrcholila odsouzením čtyř protagonistů v září 1976. Konkrétně šlo o Vratislava Brabence, Ivana M. Jirouse, Svatopluka Karáska a Pavla Zajíčka. Událost tehdy sjednotila disidenty a nepřímo vedla ke vzniku Charty 77.
Útoky na Írán ničí památky. Režim toho zneužívá, říká íránistka

Válka na Blízkém východě přináší lidské a ekonomické ztráty, ale dotýká se také kulturního dědictví. Poničen už byl Golestánský palác v Teheránu či historické centrum Isfahánu. Právě Írán má v regionu na svém území nejvíc památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. To vyzývá k jejich ochraně v celém regionu.
