Kauza Sbormistr otvírá debatu o zfilmování reálných osudů, říká šéf producentů

Natáčení podle reálného osudu má rozměr legislativní i etický, uvádí předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. V pořadu 90’ ČT24 mluvil obecně, podnětem k tématu bylo předběžné rozhodnutí soudu ohledně snímku Sbormistr. Šlajer považuje za pozitivní, že budí diskusi o zpracování reálných osudů.
„Když prostě víte, že vyprávíte nějaký konkrétní příběh konkrétního člověka, ten člověk žije nebo jsou ještě živí jeho dědicové, protože osobnostní práva se i dědí, tak potřebujete svolení,“ vysvětluje Šlajer, jak by měli filmaři přistupovat ke zpracování reálných osudů.
Šedou zónu připouští například v případě umělecko-kritických příběhů o odsouzených zločincích. „Tam je jistým způsobem právo pojmenovávat některé nekalé jevy,“ říká. „Ale i tak je základ zjistit, koho se to týká,“ dodává. Zdůrazňuje, že tvůrci musí myslet i na etický rozměr. „Musíte uvažovat o tom, co to vytváří za dojem kolem těch osob,“ upřesnil. Řada filmového a seriálového zpracování true crime příběhů z posledních let podle něho dokazuje, že to dodržet lze.
Plošný právní dopad Šlajer nečeká
Téma zpracování skutečných osudů se stalo aktuálně probíranou otázkou v souvislosti se snímkem Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka. Obvodní soud pro Prahu 4 ve středu předběžným opatřením zakázal televizní vysílání tohoto snímku v Česku. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.
Šlajer se nedomnívá, že by případný definitivní soudní zákaz uvedení Sbormistra ovlivnil zásadně další filmy či seriály inspirované skutečností. „Rozhodně to bude precedent, ale pořád je to jedna kauza, kde dochází k nějakému konkrétnímu sporu. Myslím si, že to nebude mít plošně žádný právní dopad,“ uvedl. Kauza podle něho budí pochopitelné emoce. „Na jednu stranu je škoda, že to došlo takhle daleko, na druhou stranu je dobře, že tu bude jasné rozhodnutí soudu,“ míní.
Dopad má ale projednávání Sbormistra u soudu právě na diskusi, jak pracovat s reálnými osudy a jak je zobrazovat. „Byť je to emotivní, otvírá docela zdravou debatu kolem audiovize se společenským přesahem. Ukazuje se, že všichni unitřv audiovize chtějí najít zodpovědný přístup,“ říká.